Cada 21 de febrero también se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha establecida por la UNESCO con el propósito de promover la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Esta conmemoración busca reconocer la importancia de preservar las lenguas originarias y fomentar el respeto por las distintas formas de expresión que forman parte de la identidad de los pueblos.

En un país como México, caracterizado por su riqueza multicultural y la presencia de numerosas lenguas indígenas, esta fecha adquiere un significado especial. Recordar el valor de la lengua materna implica reconocer su papel en la transmisión de conocimientos, tradiciones y memoria histórica.

Así, el 21 de febrero reúne dos acontecimientos relevantes: por un lado, la consolidación de una institución dedicada a la ayuda humanitaria y, por otro, la celebración de la diversidad lingüística como patrimonio vivo de la humanidad. Ambas efemérides invitan a reflexionar sobre la solidaridad y el respeto como pilares fundamentales de la sociedad.

