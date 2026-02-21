Durango Hellcat Road Predator: Regresa la verdadera esencia Dodge

Si hay algo que Stellantis ha sabido dominar es la creación de ediciones especiales y limitadas de sus vehículos, como la nueva Durango Hellcat Road Predator, que vendrá con solo 30 unidades a nuestro país.Al llevar ese “apellido” Hellcat, todos sabemos lo que hay bajo el cofre: un V8 Hemi, de 6.2l supercargado, que es capaz de generar 710 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque, algo que, si bien ya habíamos visto en una Durango, no deja de alegrar a nuestro niño interior.Simplemente hay que dar un par de pasos atrás para analizar lo que esto significa y no es menos que una enorme SUV de tres filas de asientos, que promete aceleraciones de infarto, es decir, en solo 3.5 segundos para el 0 a 100, mientras que los 400m, los completa en 11.5 segundos. Además, alcanza los 290 km/h, con cifras verificadas por la National Hot Rod Association.Para esta variante Road Predator, Dodge integra detalles específicos de SRT, como la fascia y parrilla más agresivos, así como un cofre abultado en terminado negro, con amplias entradas y salidas de aire funcionales. Todo esto se complementa con rines de 20” de aluminio forjado, también de diseño y terminado exclusivo. Además, cuenta con un alerón posterior y una pintura bautizada como Destroyer Gray, como opción única para esta versión.Por dentro, los pasajeros podrán disfrutar de una cabina amplia tapizada en piel roja que resalta su intención, acompañados de múltiples amenidades, como el nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10.1” y sistema Uconnect 5 y su posibilidad de conectarse sin cables a las plataformas de Android y iOS. La cabina presume insertos en fibra de carbono y plástico metalizado, mientras que, los pasajeros de la segunda fila podrán disfrutar de asientos estilo capitán y de un sistema de sonido Harman Kardon con 19 bocinas.De vuelta con la mecánica, además del ya mencionado motor V8, la Durango Hellcat hace uso de una transmisión automática de 8 cambios con tracción integral permanente, que puede enviar hasta 70% del torque máximo al eje posterior, en función del modo de manejo seleccionado. Asimismo, para detener a semejante bestia, Dodge incorpora sistema de frenos Brembo con calipers rojos de 6 pistones al frente.Alto desempeño, comodidad y espacio en un solo producto, vienen por un precio de 2 millones 174 mil 900 pesos. Claro, si es que todavía queda una de las 30 disponibles.