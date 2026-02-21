En 1993 Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia, decidió retirarse luego de conseguir un tricampeonato con los Bulls de Chicago. Muchos pensaron que, ahora sí, tendrían su oportunidad. Pero Jordan volvió en 95 y un año después inició otro tricampeonato. Pasa algo parecido con la Ram RHO, con el retiro de la TRX, le tocaba ser la reina, al menos en Ram. El detalle es que la TRX va a volver este mismo año. Sorry, Mrs. RHO.

La Ram RHO es básicamente una TRX sin el V8 HEMI. Y esto es decir mucho. Pese a que sus números son importantes: 540 caballos, 510 libras-pie de torque, caja automática de ocho velocidades, con reductora, bloqueo de diferencial y, por supuesto, amortiguadores Bilstein que aguantan castigos que otras llorarían ante la simple amenaza de ser sometidos a ellos.

Es una camioneta capaz, sin duda. También es rápida. Hace de cero a 100 km/h en menos de cinco segundos y los 400 metros en 13.1 segundos. Además, su conducción en ciudad y carretera es más refinada que la de la TRX, incluso con las llantas todoterreno Goodyear Wrangler de 35 pulgadas. El V6 Hurricane trabaja suavemente y al hacer menos ruido, pasa más desapercibido en las calles.

Aunque puede soportar una carga de 850 kilogramos y remolcar hasta 3.5 toneladas, la RHO es una pick-up para aquellos que deseen un alto desempeño y una tracción todo terreno. ESPECIAL

¿Se requiere discreción?

La pregunta es si alguien que pague 2.2 millones de pesos en una pickup de 5.93 metros de largo total, con 2.23 metros de ancho y 2.8 toneladas de peso, está buscando algo discreto. Bueno, aclarando el punto, la RHO solo es “discreta” si la comparamos contra la TRX.

Por dentro todo es lujo y espacio. Asientos, equipo, pantallas, agarraderas, consolas, portavasos, descansabrazos. La RHO debe tener más puntos para cargar tu celular que el aeropuerto de Saltillo, donde es armada, al igual que su motor, con todo el orgullo que los mexicanos son capaces de tener por ello.

Puede cargar 850 kilogramos, lo que suena a nada cuando vemos que una Ram 700 (con un mundano cuatro cilindros, 1.3 litros y 98 HP) de cabina sencilla es capaz de cargar 750 kilogramos. Puede remolcar hasta 3.5 toneladas, lo que tampoco es algo tan importante como para mandar un WhatsApp a tu mejor amigo. De nuevo: ¿Quién compra una RHO para cargar o remolcar?

En resumidas cuentas, una pickup de alto desempeño y todo terreno es algo tan innecesario como las corbatas, pero hay quienes las quieren. El tema con la RHO es de supervivencia, porque Michael Jordan, digo, la TRX, ya anunció su regreso.