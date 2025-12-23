Navidad 2025: Este es el color que está en tendencia en México y el mundo

Durante las fiestas decembrinas, es costumbre utilizar colores significativos de la temporada. Por ejemplo: se suele utilizar rojo para Navidad y blanco en Año Nuevo. No obstante, durante este 2025 la tendencia señala que es otro color el que es uno de los elegidos para lucir durante las celebraciones.

Este es el color en tendencia para las fiestas de este año

Dejando de lado el rojo y el blanco, este año el color en tendencia para los outfits navideños es el mostaza. De acuerdo con Vogue México y Latinoamérica, el color mostaza representa lo siguiente: “Las tendencias de Otoño-Invierno 2025 trajeron a colación el color mostaza; lo que no imaginábamos era que podía convertirse en un esencial para atraer optimismo y claridad. Ideal para quien espera crear nuevas oportunidades en cualquier ámbito de su vida y activar su creatividad”.

Según Vogue, el color mostaza se ha posicionado como uno de los favoritos de la temporada, e incluso ha sido presentado por varias de las casas de moda más importantes de todo el mundo. Esto debido a sus matices profundos que brindan un estilo más elevado y moderno, que además se fusiona a la perfección con otros colores como el rosa, verde y rojo.

Cada año, cientos de personas aprovechan las reuniones familiares durante las festividades, para pedir buenos deseos en lo que sea que depare el futuro próximo, por ello, el color mostaza es ideal para quienes buscan claridad, optimismo y energía positiva.

