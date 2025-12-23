Protege tu piel del frío: hábitos esenciales para la temporada invernal

Con la llegada del invierno, el descenso de las temperaturas comienza a afectar la salud de la piel, especialmente en personas que no hidratan de forma constante las áreas más expuestas, como el rostro y las manos.

Durante esta época, la piel también se enfrenta a condiciones adversas como la disminución de la humedad ambiental y el uso frecuente de calefacción, factores que favorecen la resequedad , la descamación, la irritación e incluso la aparición de grietas.

Por esta razón, a continuación te compartimos algunas recomendaciones para cuidar la piel en invierno y mantenerla hidratada de forma sencilla , conservando un aspecto sano y protegido.

De acuerdo con el laboratorio dermatológico La Roche Posay, durante la temporada invernal, los vasos capilares presentes en el cutis se contraen, impidiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen adecuadamente a la dermis. Además, las células muertas tienden a acumularse en mayor medida, generando una sensación tirante y áspera.

En temporada de bajas temperaturas, el aire frío y seco reduce la humedad natural de la piel, mientras que las duchas con agua caliente eliminan los aceites naturales que funcionan como barrera protectora y como resultado, la piel se vuelve más sensible.

Hidrata tu piel diariamente

Usar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel es clave. Opta por productos con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas, manteca de karité o glicerina, que ayudan a retener la humedad y aplica la crema justo después de bañarte para sellar la hidratación.

No temas hidratar la piel más de dos veces al día. Es importante sentir las señales para atender sus necesidades en esta época.

Evita el agua demasiado caliente

Aunque resulta tentador tomar un baño de agua caliente durante los días fríos, el agua a cierta temperatura resecará tu piel. Por este motivo, los expertos recomiendan optar por duchas tibias y limitar su duración a no más de 10 minutos.

No olvides el protector solar

Aunque el sol se sienta menos intenso, los rayos UV siguen afectando la piel en invierno. Aplica protector solar todos los días, especialmente si pasas tiempo al aire libre.

Cuida especialmente labios y manos

Usa bálsamos labiales con ingredientes humectantes y cremas de manos varias veces al día para evitar grietas en estas zonas, pues son las más vulnerables al frío.

Mantén una buena hidratación interna

Beber suficiente agua también influye en la salud de la piel. No olvides complementar con una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables como el aguacate y los frutos secos.

Si presentas resequedad extrema en determinadas zonas del cuerpo, así como enrojecimiento persistente, comezón intensa o lesiones; no dudes en consultar al dermatólogo.

