El sándwich que termina con la resaca al instante, según la ciencia

Cuando consumimos bebidas alcohólicas, nos atenemos a sufrir de resaca al día siguiente, y existen diversos remedios para combatirlo; desde hidratarse con sueros orales, consumir cierto tipo de alimentos, tomar analgésicos o antiácidos, pero seguramente nunca te imaginaste que un sándwich sería uno de los alimentos considerados para tratar la resaca.

Fue la doctora Zoe Williams, médica general del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) en Londres, quién compartió este hecho, mediante un vídeo en su cuneta de Instagram, el cual está avalado por la ciencia.

Este sándwich especial, en sí debe llevar por ingredientes: una rebanada de pan integral y la otra de pan blanco, tocino, aguacate y huevo.

¿Cómo es que este sándwich puede terminar con la resaca?

Un estudio realizado hace más de una década por expertos de la Universidad de Newcastle, comprobaron que este tipo de sándwich puede aliviar la resaca. El tocino es el ingrediente estrella del emparedado, pues es altamente recomendado cuando alguien está pasando por esa situación. Esto se debe a que los alimentos no absorben el alcohol, pero sí aceleran el metabolismo y auxilian.

Los ingredientes y su importancia

Pan blanco y pan integral: La combinación de los dos tipos de pan aportan carbohidratos, proteínas y para aprovechar al máximo la fibra que contienen.

Tocino: Contiene sales para reponer y proteínas que ayudan a eliminar la niebla mental de la resaca. La sal es esencial, ya que uno de los principales electrolitos que se pierden al beber es el sodio, y como el alcohol es diurético, conviene reponer los álcalis perdidos.

Aguacate: Contiene vitaminas, minerales y grasas saludables que aumentan los niveles de energía.

Huevo: El ingrediente que no debe de faltar, no importa cómo los cocines, es una fuente de nutrientes que contienen B12 (que suele agotarse con la resaca) que además aporta el aminoácido cisteína para combatir el acetaldehído (un subproducto tóxico del metabolismo del alcohol), así como de proteínas y vitaminas A y D.

La doctora Williams recomienda beber con moderación en estas fiestas decembrinas, pero si te llegas a exceder, aquí tienes el alimento ideal para la resaca, y para acompañarlo, también sugiere tomar un gran vaso de agua y una taza de té para hidratarse y obtener antioxidantes.

