¿Cómo saber si estoy deprimido? Reconoce los síntomas de este padecimiento en hombres

La depresión , según la describe el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “es una enfermedad [que] se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar. Estos cambios son continuos y duran más de dos semanas”.

La depresión es muy distinta a la tristeza; mientras que la segunda es un sentimiento que se percibe como dolor emocional y se relaciona con un evento desfavorable y es transitorio, la primera es una enfermedad que se manifiesta por sentir tristeza constante y profunda en gran parte del día y en largos periodos de tiempo .

Tipos de depresión

Depresión leve

Presenta baja del estado de ánimo y dos o tres manifestaciones más, como fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, de la atención o concentración; sin embargo, no afecta sus actividades de la vida diaria.

Depresión moderada

Presenta baja del estado de ánimo de forma importante, asociado a llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, alteraciones del sueño, del apetito. Se acompaña de pensamientos como "no valgo nada", "todo me sale mal", y de aislamiento familiar o social.

Depresión grave

Presentan baja del estado de ánimo de forma severa, llanto, tristeza, aislamiento, pérdida del sueño, del apetito, de interés en todas sus actividades. Las personas con depresión grave piensan que no deben seguir viviendo porque afectan a los demás, que no son capaces de hacer nada, que no valen nada.

¿Cómo saber si un hombre está deprimido?

¿Por qué hablar de depresión en hombres si puede afectar también a las mujeres? Según información del Gobierno de México, el 81 % de los suicidios registrados pertenecen a hombres , pero este paso es el último de una serie de conductas autodestructivas no tratadas , en muchas ocasiones, normalizadas.

Irritabilidad, tendencias al aislamiento, trabajar sin descanso, sospechas de alcoholismo son algunos de los primeros indicios de la depresión en el género masculino, los mismos que, de manera cultural, suelen atribuirse a las "formas de ser" del hombre.

La depresión masculina a menudo no se diagnostica ni se trata y puede derivar en resultados graves y hasta trágicos, pero, generalmente, mejora cuando se la trata.

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Síntomas de la depresión en hombres

Irritabilidad constante

Enojo frecuente, poca tolerancia a la frustración o reacciones desproporcionadas.

Cansancio persistente

Fatiga que no mejora con descanso y sensación de estar "apagado".

Síntomas físicos

Dolores musculares, de cabeza, problemas digestivos o presión en el pecho sin causa aparente.

Aislamiento emocional

Tienen menos interés en convivir, responden pocos mensajes o evitan conversaciones profundas.

Prevención y cuidado

Hablar a tiempo

Expresar los pensamientos, emociones y sentimientos con alguien de confianza reduce el tiempo de empeorar.

Detecta las señales

Si el malestar y los indicios antes mencionados dura semanas y afecta la vida diaria, es momento de buscar apoyo emocional.

Normaliza pedir ayuda

La terapia no es solo para crisis; también es prevención.

Consejo final

Di no a la autoexigencia. Expertos en salud mental destacan que no poder con todo no es fracaso; es parte del ser humano .

Con información de IMSS e ISSSTE.

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