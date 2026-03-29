El secreto para endulzar fresas sin añadir azúcar refinada

Las fresas destacan por su sabor fresco, jugoso y su dulzura natural, lo que las convierte en una de las frutas favoritas. No obstante, cuando están fuera de temporada, su sabor puede no ser tan dulce como se espera.

Ante esto, es común que se les agregue azúcar en sus distintas presentaciones, aunque existen opciones diferentes y más saludables para realzar su sabor. Una de ellas es la pimienta rosa, un ingrediente que puede potenciar su dulzor de forma sorprendente.

¿Qué es la pimienta rosa?

De acuerdo con el blog español Especias RUCA, la pimienta rosa proviene de un árbol que se caracteriza por sus pequeñas bayas de color rosado intenso. Su sabor es suave, ligeramente dulce y con notas florales y afrutadas.

A diferencia de la pimienta negra, no resulta picante, sino delicada y aromática, lo que la hace ideal para combinaciones con ingredientes dulces.

Se trata de una especia altamente versátil, especialmente en recetas que buscan contrastes o realzar sabores naturales sin añadir azúcares refinados.

¿Qué pasa si se añade pimienta rosa a las fresas?

Si estás en busca de una cocina más saludable, entones este truco para endulzar las fresas te encantará. De acuerdo con le Chef Jesús Escalera, del sitio especializado Pastrypedia, cuando se agrega pimienta rosa a esta fruta se percibe con un aumento de dulzura.

Lo anterior se debe a que los compuestos aromáticos de la especia potencian las notas dulces ya presentes en los alimentos. Así que es un hack de cocina que vale la pena probar cuando las fresas no están completamente maduras y, por lo tanto, no tienen un sabor óptimo.

De acuerdo con el Chef, sólo basta con machacar ligeramente unas pocas bayas de pimienta rosa y espolvorearlas sobre las fresas cortadas. Aunque es una técnica sencilla, resulta efectiva para reducir el uso de azúcar refinada.

Usos extra de la pimienta rosa en la cocina

Como lo mencionamos anteriormente, la pimienta rosa combina con ingredientes dulces como chocolate, vainilla y frutas. Así que es posible usarla en mousses, helados o espolvoreada en tartas.

Otro modo de consumo es en ensaladas frescas; combinada con quesos u hojas verdes aporta un matiz sofisticado. Su sabor ligero no domina, sino que complementa el resto de ingredientes.

Finalmente, se recomienda utilizarla en infusiones, limonadas o cocteles. ¿La razón? Su aroma floral añade profundidad y un toque elegante a las bebidas refrescantes.

Como podrás ver, la pimienta rosa es una herramienta culinaria poco convencional, pero efectiva para realizar el dulzor natural de las fresas.

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