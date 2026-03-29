Durante la Semana Santa, millones de personas en México y otras partes del mundo atraviesan un periodo de recogimiento espiritual marcado por prácticas religiosas. No obstante, en años recientes también se han difundido en redes sociales diversas creencias de tipo energético, en las que se advierte sobre acciones que supuestamente deben evitarse por tratarse de días con una “alta carga espiritual”.

Estas recomendaciones circulan principalmente en plataformas como TikTok, a través de cuentas como espiritismolafortaleza y la creadora de contenido Diana Isabella Lemus, quien comparte este tipo de mensajes con su audiencia.

Qué debes evitar durante Semana Santa

De acuerdo con estas creencias, durante la Semana Santa se sugiere evitar excesos como fiestas o consumo de alcohol, ya que se considera un tiempo destinado a la reflexión. También se aconseja no burlarse de las prácticas religiosas, evitar conflictos o discusiones intensas y no realizar actividades espirituales sin el conocimiento adecuado. Asimismo, se recomienda prestar atención a la intuición, especialmente ante sensaciones de incomodidad o cansancio.

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En particular, para el Viernes Santo, algunas personas en redes agregan indicaciones específicas, como no salir de fiesta ni buscar entretenimiento, evitar salir sin necesidad, no exponerse a contenidos de terror y mantenerse alejado de experiencias relacionadas con lo paranormal, con la intención de no atraer “energías negativas”.

Más allá de estas interpretaciones contemporáneas, la Semana Santa tiene un significado profundo en la tradición cristiana, al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En países como México y España, esta celebración está acompañada de una amplia variedad de costumbres que combinan normas religiosas con elementos del folclore popular.

Entre las prácticas más conocidas se encuentra la abstinencia de carne roja durante la Cuaresma, especialmente los viernes y el Viernes Santo. Esta tradición se asocia, por un lado, con el simbolismo del cuerpo de Cristo y, por otro, con la idea de austeridad, ya que históricamente la carne era considerada un alimento reservado para ocasiones especiales. En su lugar, se promueve el consumo de pescado, visto como un alimento “puro” en algunas interpretaciones.

El ayuno también forma parte de estas prácticas. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo implican realizar una sola comida fuerte al día para personas entre 18 y 59 años.

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Dentro del imaginario popular existen además creencias que van más allá de lo religioso. Una de ellas es la idea de evitar relaciones sexuales durante estos días, basada en antiguas supersticiones que advertían sobre posibles castigos divinos. Por esta misma razón, tradicionalmente no se celebran bodas en este periodo.

Otras restricciones populares incluyen no utilizar herramientas como clavos o martillos, evitar cuchillos, no lavar ropa, cubrir los espejos o evitar películas de terror, bajo la creencia de que podrían atraer energías negativas.

Asimismo, la tradición oral señala que no se debe salir después de las tres de la tarde del Viernes Santo, momento que se asocia con la muerte de Jesús, con el fin de mantener un ambiente de respeto y reflexión.

Aunque muchas de estas costumbres han perdido vigencia con el paso del tiempo, continúan formando parte del entramado cultural que rodea la Semana Santa, donde conviven prácticas religiosas, creencias populares y nuevas interpretaciones difundidas en el entorno digital.

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