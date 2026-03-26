Canelo Álvarez ya tendría rival para su regreso en septiembre 2026

Saúl "Canelo" Álvarez regresará al cuadrilátero en septiembre de 2026, luego de recuperarse de una intervención quirúrgica, para seguir cumpliendo con el contrato firmado con el promotor Turki Alalshikh. Para este esperado retorno al boxeo, el pugilista mexicano ya tendría un contendiente esperándolo: Lester Martínez .

¿Quién se perfila como el rival de Canelo Álvarez en Arabia Saudita?

Lester Martínez ya se perfila como posible rival del tapatío en la división del peso supermediano . El campeón interino del CMB asegura estar listo para enfrentar a cualquier oponente de alto nivel en la categoría.

El guatemalteco se consagró campeón interino tras vencer por decisión unánime a Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, convirtiéndose en el primer boxeador de Guatemala en lograr un título mundial.

Con el cinturón interino, Martínez queda en posición de exigir una pelea contra el ganador del duelo entre Christian M'billi, actual campeón mundial del CMB, y otros aspirantes de la categoría.

Martínez trabaja con Brian "Bomac" McIntyre, entrenador del retirado Terence Crawford , y su preparación le ha dado confianza para enfrentar retos de alto nivel.

Su nuevo estatus ha generado orgullo en Guatemala y lo consolida como una figura emergente del boxeo internacional. Aunque aún deberá esperar oportunidades oficiales dentro del CMB, Martínez ya proyecta ambición y preparación para medirse con figuras como Álvarez.

El retorno de Canelo tras la caída

En septiembre de 2025, Saúl Álvarez cayó ante Terence Crawford y perdió todos sus títulos como el máximo representante del peso supermediano. Además, el tapatío se habría quedado sin la oportunidad de una revancha, pues el estadounidense decidió retirarse del boxeo y dejó vacante el trono que le arrebató al mexicano.

En enero de 2026, el propietario de Ring Magazine, Turki Alalshikh, anunció una nueva pelea de Canelo Álvarez para este mes patrio . Durante el mensaje, destacó que se tratará de la primera cartelera promovida por Canelo Promotions.

El boxeador tapatío volverá a la actividad el sábado 12 de septiembre, en un evento que se realizará en Riad, Arabia Saudita, y que llevará por nombre "México contra el Mundo".

Con información de SUN.

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