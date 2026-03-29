La diferencia entre yogur y kéfir suele generar dudas , ya que ambos son productos lácteos fermentados que contienen probióticos y se consideran opciones saludables para incluir dentro de la alimentación diaria.

Sin embargo, aunque comparten ciertas características, su proceso de elaboración, su textura, su sabor y sus beneficios nutricionales presentan varias particularidades que los distinguen.

¿Qué beneficios tiene el kéfir?

La nutricionista Karla Leal, en un artículo publicado en el portal de salud Tua Saúde, señala que el kéfir incluye compuestos que ayudan a descomponer la lactosa de la leche, por esta razón, puede ser más fácil de digerir para algunas personas con intolerancia a la lactosa ; también ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal; favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas; y contribuye a la salud de la piel, ayudando a prevenir problemas como acné, psoriasis o eczema.

Además, el kéfir contiene probióticos, biotina, folatos y kefiran, y aporta minerales como calcio, fósforo y magnesio, además de vitaminas como la D y la K2.

¿Qué beneficios tiene el yogur?

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, el yogur es una excelente fuente de proteínas, nutriente esencial para la formación y contracción de los músculos.

Además, algunos yogures que contienen probióticos podrían contribuir a la salud intestinal y a la función cognitiva, esto se debe a que una microbiota intestinal equilibrada influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina; sin embargo, la nutrióloga señala que aún se requieren más estudios para confirmar estos beneficios.

Existen varios tipos de yogures, entre los más comunes se encuentran:

Yogur natural: contiene leche fermentada y cultivos lácteos, con mínimo procesamiento.

contiene leche fermentada y cultivos lácteos, con mínimo procesamiento. Yogur líquido: se obtiene al batir el yogur natural y añadir suero de leche.

se obtiene al batir el yogur natural y añadir suero de leche. Yogur griego: tiene mayor contenido de proteínas y una textura más cremosa.

tiene mayor contenido de proteínas y una textura más cremosa. Yogur Skyr: de origen islandés, se elabora con leche desnatada y utiliza más leche que el yogur tradicional.

La nutricionista Leal menciona que las opciones más saludables suelen ser las menos procesadas, como el yogur natural, el griego o el Skyr, especialmente cuando no contienen azúcares añadidos ni aromatizantes.

¿Cuál es la diferencia entre yogur y kéfir?

A simple vista, el kéfir y el yogur pueden parecer similares, pues ambos tienen un color que es blanco; no obstante, el kéfir suele verse ligeramente más translúcido debido a su consistencia más líquida; en cambio, el yogur es más espeso.

Otra característica física que diferencia el kéfir y yogur es su textura. El kéfir tiende a separarse en suero y cuajada, lo que puede darle una apariencia en capas o con pequeños puntos, además, durante su fermentación pueden aparecer burbujas gasificadas debido a la presencia de levaduras, algo que no ocurre en el yogur.

La nutrióloga Elen Khachatrian explica en el portal de divulgación científica Encyclopedia of Food and Nutrition Focused on Comparison, que la principal diferencia entre kéfir y yogur está en los microorganismos utilizados durante la fermentación.

El yogur se elabora, normalmente, con dos bacterias principales: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus; en cambio, el kéfir se produce mediante una mezcla más compleja de bacterias y levaduras, entre ellas: Lactobacillus kefiranofaciens, Lactococcus lactis, especies de Leuconostoc y de Saccharomyces.

Esta combinación de microorganismos provoca que el kéfir tenga una fermentación más activa , lo que explica su sabor ligeramente ácido y, en ocasiones, su burbujeo; el yogur, por su parte, suele tener un sabor más suave.

Aunque el yogur y el kéfir comparten la base de ser alimentos fermentados y ricos en probióticos, cada uno tiene características y beneficios que los distinguen.

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