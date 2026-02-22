¿Cómo detectar a tiempo una úlcera? Toma en cuenta estos síntomas

Una úlcera es una lesión similar a un hoyo en la piel o membrana mucosa, y se forma cuando se han quitado las capas superiores de la piel o tejido, según la página MedlinePlus, especializada en temas médicos.Las úlceras pueden presentarse en diversas partes del cuerpo y de nuestros órganos, pero se encuentran con más frecuencia en la boca, el esófago, el estómago y los intestinos.El gastroenterólogo Xiaocen Zhang las describe como "una mancha de pintura desconchada en la pared" del revestimiento interno del estómago o intestino.Las causas de una úlcera son diversas, ya que pueden deberse a inflamación por un traumatismo o por una infección alojada en nuestro sistema; hay úlceras que pueden ser ocasionadas por la presencia de cáncer en el organismo.A pesar de que las úlceras gastrointestinales tienen el potencial de afectar del 5 al 10 % de las personas en algún momento de su vida, esta afectación puede presentarse paulatinamente y de forma peligrosamente silenciosa.Según el Dr. Zhang, una úlcera puede ser complicado porque sus síntomas varían mucho, aunque las señales pueden incluir:Según recomienda el el Dr. Zhang, "no es prudente esperar a ver qué pasa si cree que podría tener una úlcera" ya que "son mucho más fáciles de tratar cuando se detectan a tiempo".Con información de MedlinePlus y Selecciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF