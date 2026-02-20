Frutas que pueden comer las personas con diabetes

Mantener una alimentación equilibrada es uno de los pilares fundamentales en el control de la diabetes, y en ese esquema las frutas no están prohibidas, lejos de los mitos que las señalan como un riesgo por su contenido de azúcar, los especialistas coinciden en que pueden formar parte de la dieta diaria, siempre que se conozcan sus características y se controlen las porciones.

Las frutas constituyen un grupo esencial dentro de una dieta saludable, aportan hidratos de carbono —principalmente fructosa y glucosa—, además de fibra, vitaminas y minerales, su composición varía según el tipo: mientras algunas contienen mayor proporción de agua, otras concentran más azúcares naturales, también influyen factores como la maduración, que puede modificar su índice glucémico, es decir, la velocidad con la que elevan los niveles de glucosa en sangre.

En el caso de las personas con diabetes, la clave no está en eliminar las frutas, sino en conocer cuántas raciones de hidratos aporta la porción habitual de consumo.

A continuación, algunas frutas con sus porciones habituales, raciones de hidratos e índice glucémico:

Frambuesas: 20 gramos (un puñado) aportan 0.2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 25.

Cerezas: 100 gramos (12 unidades) aportan 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 25.

Fresas: 200 gramos (8 unidades grandes) aportan 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 25.

Mandarina: 100 gramos (1 unidad mediana) aporta 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 30.

Kiwi: 100 gramos (1 unidad mediana) aporta 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 50.

Ciruelas: 100 gramos (2 unidades) aportan 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 35.

Piña: 100 gramos (2 rodajas) aportan 1.2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 45.

Uvas: 100 gramos (12 unidades) aportan 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 45.

Manzana: 200 gramos (1 unidad mediana) aporta 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 35.

Pera: 200 gramos (1 unidad mediana) aporta 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 30.

Plátano: 100 gramos (1 unidad pequeña) aporta 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 50.

Naranja: 200 gramos (1 unidad mediana) aporta 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 35.

Melocotón: 200 gramos (1 unidad mediana) aporta 2 raciones de hidratos. Índice glucémico: 35.

Melón: 200 gramos (1 tajada mediana) aporta 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 60.

Sandía: 200 gramos (1 tajada grande) aporta 1 ración de hidratos. Índice glucémico: 75.

En definitiva, las personas con diabetes pueden consumir cualquier fruta, siempre que presten atención al tamaño de la porción y al índice glucémico , la variedad y el equilibrio siguen siendo la mejor estrategia para aprovechar sus beneficios sin comprometer el control de la glucosa.

