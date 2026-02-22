¿Cómo reducir la papada? Experta recomienda estos ejercicios

Las personas, por lo general, asocian la aparición de papada con el aumento de peso; sin embargo, esta aparición desagradable es resultado del envejecimiento.La papada se forma por un debilitamiento de los músculos faciales, los cuales sostienen la gruesa capa de grasa que tenemos en la cara desde las mejillas hasta el mentón. Pese a que la presencia de esto en los cuerpos es derivado de un proceso natural típico de los organismos, la papada también aparece en las personas, ya sean hombres o mujeres, por factores como mala postura de los hombros y la espalda con respecto a la cabeza y también por una mala colocación de la lengua.Otro de los factores detectados más recientemente es el cuello tecnológico, es decir, la mala postura que las personas han adaptado cuando se mira en exceso la pantalla del celular, pues se reduce el flujo sanguíneo al cuello y provoca rigidez en los hombros.La experta en yoga facial, Maiko Tahara, recomienda que, "para no tener papada lo más importante es mantener una buena postura de la cabeza, alineada con la columna, el cuello, los hombros y la zona abdominal".La experta advierte que con el yoga facial, al igual que con el yoga corporal, se trabajan los músculos, no la piel, aunque sí propicia que esta quede un poco más tensa.Cuando la doble papada se debe a una mala posición de lengua, la experta recomienda repetir el siguiente ejercicio tres veces al día:De esta manera, te acostumbrarás a colocar la lengua en el sitio correcto no solo para la papada, también para la alineación adecuada de los dientes.Realiza este ejercicio una vez al día.Maiko Tahara recomienda repetir este movimiento 10 veces, una vez al día.Con información de CuídatePlus.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF