Por ESTA razón las canas son más gruesas y difíciles de manejar

Notar tu primera cana no solo implica un cambio de color, pues muchas personas también perciben que esas hebras son más gruesas, ásperas o rebeldes que el resto del cabello. No es tu imaginación: las canas sí cambian su estructura, y esto ocurre por transformaciones biológicas en el folículo capilar.

Las canas aparecen cuando los melanocitos dejan de producir melanina, el pigmento que da color al cabello, sin embargo, la melanina no solo aporta tono, también influye en la estructura de la fibra capilar.

Cuando desaparece, el cabello pierde parte de su uniformidad interna, lo que provoca que la hebra se sienta más rígida, más gruesa y menos flexible.

El folículo produce una fibra más irregular

Con el paso del tiempo, el folículo piloso también envejece. Este envejecimiento altera la forma en que se forma el cabello, haciendo que crezca con una textura diferente.

Esto puede provocar que las canas:

Se sientan más gruesas

Sean más resistentes

Tengan una forma más irregular

Sean más difíciles de peinar

En realidad, no siempre son más gruesas en diámetro, pero su textura las hace sentirse así.

Las canas tienen menos hidratación natural

El cuero cabelludo produce menos sebo con la edad. Este aceite natural es el responsable de mantener el cabello suave y flexible.

Sin suficiente sebo, las canas se vuelven:

Más secas

Más ásperas

Más porosas

Más propensas al frizz

Esto contribuye a esa sensación de cabello más grueso y rebelde.

También cambian su forma y comportamiento

Las canas tienden a crecer más desalineadas que el resto del cabello, por eso muchas veces sobresalen o no siguen la misma dirección. Esto sucede porque el folículo pierde precisión en la formación de la fibra, algo completamente normal con el envejecimiento.

Asimismo, aunque se sienten más gruesas, las canas no son necesariamente más fuertes. De hecho, al ser más secas, pueden ser más frágiles. La diferencia está en su textura, no en su resistencia.

Las canas son parte natural de la evolución del cabello. El cambio en grosor, textura y comportamiento forma parte del proceso natural del cabello con el tiempo. Más que un defecto, es una señal de transformación en la biología capilar.

Con los cuidados adecuados, como hidratación y productos específicos, las canas pueden verse igual de sanas, brillantes y estilizadas que cualquier otro tipo de cabello.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL