Zacatecas, bocado a bocado

Ciudad de tesoros arquitectónicos, rebosante en plata y generosa en atardeceres espléndidos. De larga historia, perfecta para el descanso pero también para la aventura. Zacatecas capital tiene todo lo anterior y “un pilón”, pues no se puede olvidar que es una metrópoli donde se come abundante y sobre todo se come rico.

Lo anterior no es una novedad. Las viejas guías de viaje y las recomendaciones “de boca en boca” se han encargado de darle un realce gastronómico a esta metrópoli. Pero Zacatecas es más que sus afamadas gorditas o los tacos envenenados (aunque no hay lista que esté completa sin ellas). Con la mochila en la mano y el cinturón un poco flojo comenzamos este recorrido para descubrir los sabores y manjares que tiene esta ciudad para los paladares curiosos.

Gorditas Doña Julia

Gorditas Doña Julia. Tremenda delicia para comenzar el día con un sabor muy zacatecano. EL INFORMADOR/F. González

Su eslogan señala que “Son toda una tradición”, y en efecto, si un visitante quiere probar un sabor típico y que sea realmente valorado por los habitantes de la ciudad, debe llegar a la mesa de Doña Julia para comenzar el día.

De guisos generosos, estas gorditas son un infaltable en todo desayuno tradicional. ¿Recomendación PASAPORTE? Hunde el diente en una de frijol con queso o de chicharrón. De sabor intenso, el local siempre en movimiento, con las cocineras atareadas, con la llegada de hambrientos y la partida de satisfechos, así como un cálido ambiente hogareño, estos antojitos suelen volverse los favoritos de todo viajero. Para que nadie se quede con la duda, también hay de nopales, lengua deshebrada, arroz con mole, rajas con queso y picadillo.

Dónde: Av. Hidalgo 409, Colonia Centro (hay varias ubicaciones en la ciudad).

Acepta tarjeta: No.

La Leyenda

La Leyenda. Su asado de boda es un manjar que debes probar. EL INFORMADOR/F. González

No hay visita a Zacatecas que esté completa sin hacer un alto en La Leyenda. Este restaurante-galería tiene mucho por probar y sobre todo por ver. Sus paredes se encuentran adornadas con una infinidad de artesanías, esculturas, cuadros, pinturas, máscaras y un eterno etcétera de elementos.

Tras el regodeo visual viene el placer del sabor. La carta del restaurante recorre los sabores más tradicionales de Zacatecas (enchiladas, tacos, tortas, bistec), pero el platillo estrella del recinto es el afamado Asado de Boda: Carne de cerdo picada finamente en cubos con un adobo de chiles zacatecanos y acompañada por una guarnición de vegetales y arroz. Es el platillo emblema del Estado y al menos en La Leyenda, el secreto de su éxito está en el adobo, de sabor, presencia y suavidad espectacular, tanto que describirlo con palabras quedaría corto respecto a la sensación que deja en el paladar del viajero.

¿Recomendación? Tras el asado de boda pide de postre unas empanadas de arroz con leche. Suaves, dulces y perfectas compañeras de sobremesa.

Dónde: Calle Segunda Matamoros 216.

Acepta tarjeta: Sí.

The Milk Brewpub

The Milk. Una tabla de carnes frías siempre es una opción perfecta para el picoteo y la buena plática. CORTESÍA/The Milk

¿Una copita para cerrar el día? Entonces te apetecerá ir a The Milk Brewpub, bar-restaurante coquetón en pleno Centro de la ciudad. Su terraza se presta para el “cotorreo” en grupo de amigos o una cena romántica, según sea tu plan de viaje. Por las tardes permite apreciar el ajetreo propio del primer cuadro de la ciudad, mientras que en la noche suele ofrecer música en vivo.

También se puede comer en el interior, disfrutando de una carta sin mayores complicaciones, construida en snacks y algunos platillos mexicanos. ¿Recomendación? Una tabla de quesos y carnes frías con una buena copa de vino para rematar el día sin mayores complicaciones. El recinto tiene una decoración y ambiente que invita a rematar el día con una sonrisa.

Dónde: Plazuela Miguel Auza 130.

Acepta tarjeta: Sí.

El hospedaje

Zacatecas capital tiene diversas opciones de hospedaje para todos los presupuestos. Una recomendación, por su ubicación céntrica, historia y sobre todo excelente servicio, es Hotel Misión Argento Zacatecas (Av. Hidalgo 407, a un ladito hay unas Gorditas Doña Julia), que forma parte del paisaje de la urbe y se ha vuelto un indispensable para el viajero, ya sea que lo haga en solitario, en pareja o familia. Si te quedas, prueba su desayuno buffet, que es suculento, en especial los picosos chilaquiles.

Este recinto ofrece magníficas postales del Centro. Por ejemplo, las habitaciones con balcón te permitirán disfrutar de una espléndida vista de la Bufa y de la Catedral Basílica de Zacatecas. En la página hotelesmision.com.mx encontrarás más información del hotel, las amenidades que ofrece y la posibilidad de reservar.