Hace un par de meses, la marca Yves Saint Laurent Beauty anunció alianza en México con Fundación Origen, como parte de su programa global para combatir la violencia de pareja El abuso no es amor (Abuse Is Not Love).

La marca apoyará los programas de entrenamiento y educación de su aliado sin fines de lucro. La violencia dentro de las relaciones de pareja es un problema social mayor: Aproximadamente una de cada tres mujeres experimentará violencia de pareja en su vida y solo una pequeña parte de las y los sobrevivientes obtendrá justicia.

Yves Saint Laurent Beauty en alianza con Fundación Origen, apoya el programa El abuso no es amor (Abuse Is Not Love). ESPECIAL/CORTESÍA YSL BEUTY.

La violencia de pareja (VDP) es una de las formas de violencia más comunes contra las mujeres e incluye abuso físico, sexual, financiero y emocional, así como comportamientos controladores por la pareja. Mundialmente, más de 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia de pareja no es considerada un crimen. La violencia de pareja afecta a individuos de todos los estratos sociales, religiosos y culturales, sin embargo, las mujeres están en más en riesgo, con los índices más altos vistos en adultos jóvenes de entre 16 a 24 años.

En México, de acuerdo con el INEGI (2016), 66 de cada 100 mujeres de 15 años de edad o más, han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual.

A partir de 2020 por la situación de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 se incrementó la violencia contra las mujeres y niñas en casa. ESPECIAL/Photo by Anthony Tran on Unsplash.

En 2020, la situación de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 alertó sobre el incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en los hogares. La Red Nacional de Refugios detectó un incremento del 40% en la violencia contra las mujeres en comparación con las atenciones que se brindaron en 2019. 2021 no ha sido la excepción, tan solo en los primeros cinco meses el aumento fue del 4% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Muchas mujeres han vivido el confinamiento con una pareja abusiva y no han tenido la oportunidad de buscar apoyo de organizaciones expertas, amigos, seres queridos y colegas. Por ello, se habla de la violencia hacia las mujeres como la otra pandemia.

Las investigaciones muestran que la violencia de pareja viene con señales de alarma clave. Si estas señales pueden ser detectadas rápidamente, se podrían reconocer mejor y buscar u ofrecer ayuda. YSL Beauty apunta hacia hacer su parte para crear conciencia sobre estas comunes señales.

Señales de alarma de una pareja violenta, recuerda El abuso no es amor. ESPECIAL/CORTESÍA YSL BEUTY.

El Abuso No Es Amor está creado alrededor de tres pilares clave: El financiamiento de la investigación académica sobre este tema para desarrollar liderazgo de pensamiento alrededor de la juventud y la prevención; educando al menos a dos millones de personas sobre las señales comunes de violencia de pareja a través de alianzas internacionales y el entrenamiento de empleados de YSL Beauty y otros asesores de la belleza sobre la violencia de pareja. A través de estas alianzas, YSL Beauty busca concientizar sobre la seriedad de la violencia dentro de las relaciones de pareja para contribuir al cambio de una manera significativa. Para el año 2030, el objetivo de YSL es educar a dos millones de personas en todo el mundo sobre la violencia dentro de las relaciones de pareja a través de sus alianzas locales con organizaciones no gubernamentales.

YSL BEAUTY X Fundación Origen

Fundación Origen, (Pro Ayuda a la Mujer Origen, A.C.) es una asociación civil que cuenta con una plataforma integral de atención para la mujer y su familia, con más de 21 años de experiencia en el desarrollo integral para las mujeres que sufren violencia y viven en situación de pobreza.

La misión de Fundación Origen es fortalecer integralmente a las mujeres que sufren violencia, pobreza o se encuentran en situación vulnerable, proporcionándoles las herramientas que les permitan acceder a mejores oportunidades, para una mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias.

Cuenta con Línea de ayuda Origen, que es un 800 520 0030 y el chat de WhatsApp 55 42 90 99 19 que brinda servicio psicológico, médico y legal a nivel nacional, y Centros Casa Origen que es un programa comunitario que se encuentran en varios estados del país para impulsar el desarrollo emocional, económico y comunitario de las mujeres y sus familias.

El Abuso No Es Amor

Los pilares de la donación

1. Entrenamiento al equipo interno de YSL Beauty y L’Oréal México.

2. Webinar de Fundación Origen, para llegar a comunidades rurales y urbanas, principalmente en los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Nayarit y Estado de México, además de universidades privadas y públicas, principalmente en la Ciudad de México.

3. Línea de ayuda para apoyo psicológico, médico y legal.

La alianza en México es una de varias a nivel global en el programa El Abuso No Es Amor (Abuse Is Not Love).

Línea de Ayuda Origen 800 520 00 30.

Atención de lunes a domingo las 24 horas del día.

Chat WhatsApp de Ayuda Origen 55 42 90 99 19.

Con información de Yves Saint Laurent Beauty.

XM