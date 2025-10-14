Estas son las promociones de Starbucks del 15 al 19 de octubre

Starbucks México anunció una serie de promociones especiales disponibles del 15 al 19 de octubre de 2025, con descuentos exclusivos al ordenar bebidas grandes (400 ml) a través de distintas plataformas de entrega a domicilio.

Durante estos días , los amantes del café podrán disfrutar su bebida favorita por $59 pesos cada una, según el canal digital disponible en la fecha correspondiente.

Del 15 al 16 de octubre, la promoción aplicará en DiDi Food; el 17 de octubre, en Uber Eats; y el 19 de octubre, en Rappi. En todos los casos, la oferta será válida desde la apertura hasta el cierre de las tiendas participantes dentro de cada plataforma.

Entre las bebidas incluidas en la promoción se encuentran clásicos como Latte, Helado Latte, Caramel Frappuccino®, Caramel Macchiato, Caramel Macchiato Helado, Cookies and Cream Frappuccino®, Espresso Americano, Espresso Americano Helado, Flat White, Café Frappuccino®, Chocolate Caliente, Chocolate Helado, Mocha, Mocha Helado y Mocha Frappuccino®.

La promoción aplica únicamente para las bebidas y tamaños participantes, sin incluir modificadores o personalizaciones adicionales, los cuales se cobrarán a precio regular. Además, es válida únicamente en tiendas Starbucks de la República Mexicana que cuenten con cobertura y disponibilidad en las plataformas digitales mencionadas.

No aplica en compras dentro de tienda, Drive Thru, Starbucks Rewards Pickup, tiendas ubicadas en aeropuertos o Reserve Bar, ni es acumulable con otras promociones, descuentos, cupones o beneficios del programa Starbucks Rewards.

Starbucks recordó que la oferta está sujeta a la disponibilidad de productos en cada tienda y no tiene valor en efectivo. Todos los precios incluyen IVA.

Para conocer los términos y condiciones completos, los consumidores pueden consultar el sitio oficial de la marca: www.starbucks.com.mx/seccion/terminos-y-condiciones.

