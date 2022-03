Día de la Mujer: por qué no es lo mismo salir a la calle siendo hombre

Aunque para muchas mujeres de la ZMG, no son precauciones sino rituales de seguridad autoimpuestos en el día a día

Diana Murillo (27 años)

Directora de Marketing / Zapopan

Desde que subo a mi coche envío ubicación en tiempo real a familiares o a mi novio. Siempre llevo los vidrios cerrados y en cuanto cierro la puerta meto el seguro.

Mientras conduzco voy muy alerta de los conductores en los carriles laterales y la velocidad o cercanía que emplean respecto a mí. Trato de variar todos los días mi trayecto.

Asimismo, no suelo detenerme a ofrecer ayuda o soporte; o pedirlo, incluso si noto que a señas otro conductor me señala una falla posible en mi vehículo, no me detengo a verificar hasta que estoy segura de que se ha alejado quien me lo dijo.

De noche no me detengo a tiendas de conveniencia o a cargar gasolina.

Nunca voy sola de antro y todo el tiempo estoy atenta a mi alrededor. Por supuesto, no me despego de mis bebidas para nada y si por algo pasa, pues se considera bebida perdida.

En el Uber envío también mi ubicación en tiempo real desde que subo y trato de que el conductor se dé cuenta de que voy en contacto con alguien.

Además de que me aseguro de que mi puerta pueda abrirse por si tuviera que aventarme.

Paola Cordero (26 años)

Diseñadora / GDL

Prefiero caminar por una calle transitada para llegar a casa aunque hago el doble de tiempo, que por otro trayecto en el que podría llegar en cinco minutos, a pesar de que se trate de la colonia en donde he vivido siempre.

Mientras camino siempre uso audífonos para no escuchar si me gritan algo en la calle, porque suelo responderles y temo que pueda meterme en problemas algún día.

Siempre voy volteando de reojo hacia atrás de mi. También pienso mucho hacia dónde podría correr si algo pasase. Cuando de plano estoy en un lugar que no conozco llevo una llave entre los dedos.

Cuando voy de fiesta, siempre tomo chela, porque es más fácil que en el preparado te metan algo y si voy al baño y compro otra bebida al volver a la mesa, a menos que me la lleve. Siempre trato de ir acompañada al baño. Siempre que estoy en un lugar con mucha gente, me cubro por detrás con la mano para que no me toquen.

En Uber o Didi bajo el vidrio por mas frio que tenga y mando mi ubicación en tiempo real.

Jackelin Gómez (21 años)

Estudiante enfermería / Tonalá

Cuando viajo en el transporte público nunca me siento en los lugares hasta atrás, trato generalmente de buscar asientos junto a otras mujeres o individuales. Si siento que un hombre se para a un costado mio cuando voy sentada comprimo mi cuerpo para no hacer contacto con él o su ropa y si de plano es mucho mejor me levanto.

De pie es otro problema porque trato de llevar un suéter amarrado en la cintura, la mochila y a veces hasta tengo que poner la mano atrás.

Jazmin Mora (20 años)

Estudiante de la Universidad del Sur de California / Los Angeles



La última vez que fui a Guadalajara si recuerdo que después de turistear en le centro, comencé a seleccionar mejor mi ropa: ya no use blusas de tirantes o shorts porque sí me resultaron incómodas las miradas acá hay más libertad para el vestir.

Sin embargo, a pesar de que donde vivo hago un trayecto de media hora caminando, casi todas las compañeras usamos el transporte de estudiantes, mientras que los compañeros, sin problema alguno nos comentan que prefieren caminar. No es el mismo riesgo.

La universidad nos informa vía correo cando se suscitan problemáticas y recientemente teníamos muchos casos de alumnas que habían sido tocadas por tipos en bicicleta, justo en las periferias del campus.

Igualmente, las acusaciones de abuso en las fiestas de fraternidad.

Cuándo mis compañeras salen envían ubicación y entre nosotras nos cuidamos. Hay varias muchachas que cuando salen llevan gas pimienta, pistola de toques o ya hasta te venden un kit.

