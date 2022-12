World Car Awards: 14 autos en dos días

Un jurado del premio más prestigioso de la industria tiene que haber manejado los autos que analizará. Para ayudar con esa tarea, la organización del World Car Awards juntó 25 autos en Los Angeles y recibieron este año cerca de la mitad de los alrededor de 100 jueces en el mundo. Ser uno de ellos fue todo un honor para nosotros. La entrega de los World Car Awards se realizará el 23 de abril de 2023.

Recientemente vivimos uno de los días más divertidos y enriquecedores en la vida de quien analiza autos, pues desde las ocho de la mañana y hasta la cinco de la tarde fue conducir un auto tras otro, a cada hora.

Todo empezó con el nuevo BMW Serie 7, de gasolina, que con su V8 turbo de 4.4 litros, usa cada uno de sus 545 HP para mover las 2.7 toneladas del auto con una increíble gracia. Justo después pudimos conducir a uno de sus rivales, el Genesis G90. Otro magnífico auto, cuya única debilidad es que existe el Serie 7 que es, bueno, francamente superior.

BMW 760. Aspecto de confianza y dominio. ESPECIAL

Desfile de estilos

El tercer coche fue también uno muy destacado: el Kia EV6 GT, que con sus 576 HP acelera con muchas ganas y su precisión al ser conducido pone a temblar hasta a los alemanes. Luego fue turno de la magnífica Range Rover, con su motor V8 de origen BMW y su impecable diseño interior y exterior. Tan buena es, que nos hizo pensar que la Mercedes-Benz EQS SUV no es capaz de acercarse a su refinamiento, ni siquiera usando baterías. También condujimos la competente Lexus RX, que no tarda en llegar a México y el Clase C 300, gran auto pero ya no cómodo como los antiguos Mercedes.

El segundo día trajo dos excelentes autos “análogos”: El Nissan Z 2023 con su tracción trasera, caja manual -algo imprecisa- y 400 caballos de fuerza y el sorprendentemente refinado Toyota Corolla GR, que saca 300 HP de su motor de 3 cilindros y 1.6 litros.

Corolla GR. Supera la barrera de los 300 caballos de fuerza. ESPECIAL

El Nissan Arya tiene buen diseño, potencia y espacio, pero la suspensión necesita refinarse. La Grand Cherokee 4xe se mostró con un manejo más digno de lo esperado y el raro Toyota Crown, que no sabe si es sedán, cupé o crossover, se maneja mucho mejor de lo que pensábamos. El eléctrico Lucid Air, con sus 890 HP, resultó extraordinario, pero más digital de lo que debería.

La última grata sorpresa fue el BMW i7, que pasó a ser el primer auto eléctrico que nos gusta más que su versión de gasolina. Y de eso, luego platicamos.

Sergio Oliveira/Pasadena, California