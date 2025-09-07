El temblor en el ojo es un movimiento involuntario que suele ser común en las personas y puede presentarse por diferentes razones.

Su nombre científico es blefaroespasmo, también conocido como tic nervioso, y el temblor es más habitual en el párpado inferior.

¿Por qué nos tiembla el ojo?

El temblor en el ojo no tiene una causa concreta, sin embargo, puede producirse por estrés o ansiedad, en momentos determinados de la vida.

A continuación te decimos algunas otras condiciones por las que puede producirse el temblor en el ojo:

Fatiga o falta de sueño

Consumo de café, tabaco y alcohol

Ojo seco

Mala nutrición

Alergias

¿Cuándo preocuparse por temblor en el ojo?

Si eres de esas personas que padece temblor en el párpado, no debes preocuparte, pues se trata de un movimiento involuntario benigno; no obstante, puede causar molestias.

Cabe destacar que, en algunas ocasiones, sí puede tratarse de algo perjudicial para la salud, por lo que hay que estar alertas. Aunque no es común, puede presentar complicaciones, como lesiones en el ojo provocadas por alguna contusión en la córnea no diagnosticada.

¿Cómo quitar el temblor en el ojo?

El temblor en el ojo generalmente se presenta de manera intermitente y suele desaparecer por sí solo en aproximadamente una semana. Mientras tanto, algunas medidas pueden ayudar a aliviarlo:

Dormir más horas.

Disminuir el consumo de cafeína.

Mantener los ojos hidratados con colirios o gotas oftálmicas.

Se recomienda acudir con el oftalmólogo cuando el temblor en el ojo presenta alguna de las siguientes situaciones:

Los movimientos involuntarios de los ojos se mantienen durante más de una semana.

Los espasmos cierran completamente el párpado.

Afectan a otras partes de la cara.

Se presenta enrojecimiento, hinchazón o secreción en un ojo.

El párpado superior se cae de forma involuntaria.

Con información de Clínica Oftalvist.

AS