¿Cuáles son los beneficios de la paprika?

La paprika es una especia en polvo que se obtiene al moler pimientos rojos secos, provenientes de Latinoamérica. Se usa especialmente para sazonar y darle color a gran variedad de alimentos y platillos.Asimismo, su sabor puede variar de dulce a picante, según el tipo de chiles que se utilicen para su elaboración. La paprika es un condimento con gran versatilidad, siendo un ingrediente clave en la gastronomía española, húngara y canaria, y es común encontrarla en presentaciones como latas o frascos pequeños.Además de ser un condimento importante, ¿sabías que la paprika tiene varios beneficios? Entérate a continuación.Los beneficios de la paprika se relacionan con nutrientes compuestos activos que contiene, como antioxidantes, vitaminas y minerales. Algunos de los principales beneficios son: