¿Cuáles son los beneficios de la paprika?

La paprika es un condimento con gran versatilidad, utilizado en varios platillos

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Estos son los beneficios de la paprika. UNSPLASH / V. HRYSHCHENKO

La paprika es una especia en polvo que se obtiene al moler pimientos rojos secos, provenientes de Latinoamérica. Se usa especialmente para sazonar y darle color a gran variedad de alimentos y platillos.

Asimismo, su sabor puede variar de dulce a picante, según el tipo de chiles que se utilicen para su elaboración. La paprika es un condimento con gran versatilidad, siendo un ingrediente clave en la gastronomía española, húngara y canaria, y es común encontrarla en presentaciones como latas o frascos pequeños.

Además de ser un condimento importante, ¿sabías que la paprika tiene varios beneficios? Entérate a continuación.

Estos son los beneficios de la paprika

Los beneficios de la paprika se relacionan con nutrientes compuestos activos que contiene, como antioxidantes, vitaminas y minerales. Algunos de los principales beneficios son:

  • Rica en antioxidantes: Contiene compuestos como la capsantina, carotenoides y vitamina C, los cuales ayudan a combatir los daños que causan los radicales libres.
  • Fortalece el sistema inmune: Al contener vitaminas A, C y otros antioxidantes, promueve la función inmunológica, lo que ayuda al cuerpo a combatir infecciones.

  • Propiedades antiinflamatorias: Los carotenoides y la capsaicina que se encuentran en los tipos más picantes de paprika, contribuyen a reducir la desinflamación del cuerpo.
  • Ayuda a cuidar la vista: Por su contenido de vitamina A y carotenoides, ayuda a mantener una buena visión, así como prevenir enfermedades oculares.
  • Cuida la salud cardiovascular: Gracias a la vitamina C que contiene, además de potasio y antioxidantes, la paprika ayuda a regular la presión arterial, además de mejorar la circulación.
  • Ayuda a la digestión: Debido a sus propiedades suaves, los jugos gástricos pueden estimularse y ayudar a tener una mejor digestión.
  • Cuida los huesos: Posee pequeñas cantidades de calcio, magnesio y vitamina K, nutrientes que se necesitan para mantener los huesos fuertes y sanos.
  • Aumenta el metabolismo: La capsaicina presente en algunas variedades de paprika puede tener un leve efecto termogénico, lo que ayuda a la activación del metabolismo.

