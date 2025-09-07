Los perros utilizan el olfato como su principal herramienta de comunicación. A través de los aromas, marcan territorio, identifican a otros animales y hasta expresan su estado de ánimo. Por eso, ciertos olores en el entorno funcionan como estímulos que los invitan a orinar en lugares específicos.

La orina como “mensaje”

Cuando un perro orina en la calle o en casa, no solo está vaciando su vejiga: también está dejando un rastro químico que contiene información sobre su edad, sexo, salud e incluso su jerarquía social. Otros perros, al olfatear ese rastro, lo interpretan como una especie de “mensaje” que les genera la necesidad de responder orinando encima.

Olores que los atraen

Orina de otros perros: es el principal estímulo. Al percibirla, sienten el impulso de marcar el mismo sitio.

Feromonas caninas: presentes en la orina y secreciones, despiertan conductas de marcaje, especialmente en machos.

Hierba y tierra húmeda: estos aromas intensifican el instinto de marcar, pues facilitan que el olor permanezca más tiempo.

Objetos impregnados con olores fuertes: postes, ruedas de autos o paredes que han sido orinadas repetidamente se convierten en “puntos de referencia” irresistibles.

Aromas intensos y ácidos: algunos limpiadores o desinfectantes con amoníaco pueden atraerlos porque recuerdan al olor de la orina.

Cómo usar esta información

Si se busca educar al perro, estos olores pueden aprovecharse colocando atrayentes caninos (productos diseñados con feromonas sintéticas) en sitios donde se desea que hagan sus necesidades. De la misma forma, si no se quiere que orinen en ciertos lugares, es recomendable limpiar con productos enzimáticos que neutralicen por completo el olor, evitando que lo asocien como zona de marcaje.

BB