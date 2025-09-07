Durante décadas, la aspirina ha sido considerada uno de los fármacos más utilizados para la prevención de infartos y accidentes cardiovasculares, gracias a su capacidad para reducir la formación de coágulos sanguíneos. Sin embargo, recientes investigaciones señalan que un anticoagulante podría ser aún más efectivo en esta labor.

Un estudio publicado en una revista médica internacional comparó la eficacia de la aspirina frente a un anticoagulante de nueva generación en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Los resultados mostraron que el segundo redujo de manera más significativa la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, sin aumentar de forma considerable el riesgo de hemorragias graves, uno de los principales efectos secundarios de este tipo de medicamentos.

Los especialistas destacan que este hallazgo podría cambiar la práctica clínica en el tratamiento preventivo de enfermedades del corazón, aunque aclaran que no se trata de una recomendación general para toda la población. El doctor Luis Fernando Gómez, cardiólogo clínico, explicó que:

“La elección del medicamento depende de cada paciente, de sus antecedentes médicos y del nivel de riesgo que presenta; por eso, la automedicación nunca es una opción segura”.

A pesar de que la aspirina continúa siendo útil en ciertos casos, este descubrimiento abre la puerta a terapias más personalizadas y eficaces para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

La ciencia médica avanza hacia tratamientos más precisos: el uso de anticoagulantes, bajo supervisión médica, podría representar una estrategia superior a la aspirina para prevenir infartos y proteger la salud del corazón.

BB