Borra fotografías de la boda frente a los novios ¡por no darle de comer!

Lo que se suponía debía ser uno de los días más especiales de su vida, terminó convertido en una incómoda experiencia para una pareja luego de que una de sus amistades, a quien habían contratado como fotógrafo, reaccionara de forma inesperada durante el evento y cuya anécdota se ha vuelto viral.

Según lo compartido en una publicación de Reddit hace dos semanas, y sin revelar detalles sobre su identidad a través de la cuenta “AITA”, de Am I The Asshole (“¿Soy yo el imbécil?”, en español), un usuario accedió a convertirse en el fotógrafo del evento pese a que no se dedica a esto de manera profesional, negociando el pago de 250 dólares por atender toda la jornada; con lo que no contaban ambas partes fue con lo demandante que resultaría la asignación.

A decir del anónimo usuario, su ocupación es la de estilista canino, y debido a la serie de fotografías que comparte en sus cuentas de Facebook e Instagram en las que aparecen las mascotas de sus clientes, fue considerado por la pareja para documentar la ceremonia.

“Un amigo se casó hace unos días y buscando ahorrar dinero, me preguntó si podría fotografiarles. Le dije que en realidad no era mi fuerte pero él me convenció diciéndome que era lo de menos siempre y cuando (las fotografías) fueran perfectas”, señaló el usuario, indicando que debido a lo apretado de su presupuesto, estuvo de acuerdo con el pago ofrecido por las diez horas de trabajo.

La jornada del aficionado a la fotografía inició a las once de la mañana con la documentación de la rutina de la novia y tenía prevista su conclusión después de las siete de la noche, sin embargo, cerca de las cinco de la tarde, en que la comida comenzó a ser servida, la sorpresa del fotógrafo al buscar su plato y lugar para comer, detonó un mal sabor de boca entre los recién casados y él mismo.

La gota que derramó el vaso

“Me dijeron que no podía parar para comer porque necesitaba ser el fotógrafo; de hecho, ni siquiera me habían reservado un lugar en ninguna mesa”, relata; “le dije al novio que necesitaba 20 minutos para comer y beber algo. No hay barra libre ni nada por el estilo, ni siquiera puedo tomar más agua por que mis dos botellas ya están vacías”, lamenta en el texto previo a revelar la respuesta del novio.

“Me dice que necesito estar de fotógrafo o retirarme sin pago. Entre el calor, el hambre y la molestia en general por la situación, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotografías enfrente de él y me fui diciendo que ya no era su fotógrafo”, explicó además asegurando que en ese punto hubiera tomado los 250 dólares para pagar un poco de comida, agua y un descanso de cinco minutos.

La publicación concluye preguntándose si eso vuelve un imbécil al usuario que compartió la anécdota, a la que agrega además que la pareja se ha mantenido alejada de las redes sociales desde su luna de miel y sus amistades han comenzado a exigir ver las fotografías del evento.

