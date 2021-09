10 Videos musicales sobre novias y bodas

Pareciera que la unión entre dos personas siempre ha sido motivo de celebración... desde las primeras bodas hasta las de nuestros tiempos se han practicado algunos de los rituales que ya todos conocemos como el ramo de flores, el vestido blanco, un velo, la luna de miel y hasta aventar arroz a los novios.

Sin embargo, aunque las tradiciones se mantengan ninguna boda es igual a otra ¿por qué? Lo mejor de estas ceremonias es que a pesar de ser uno de los eventos más organizados que tendremos en nuestra vida, siempre resultan el escenario ideal para que las cosas ocurran de manera distinta a lo planeado y aun así, seguir siendo el día más feliz de nuestras vidas. He ahí lo que las hace tan especiales, únicas y divertidas.

Best Thing I Never Had - Beyoncé

Como ella mismo lo dijo: este video recrea el momento de fantasía de muchas mujeres. ‘Lo mejor que nunca tuve’ nos coloca como espectadores el día de su boda y junto a ella somos testigos de la felicidad que inunda a la novia momentos antes de casarse.

Baby - Clean Bandit con Marina Diamandis

La peculiar colaboración que reúne a Reino unido (Clean Banditt) con Grecia (Marina) y Puerto Rico (Luis Fonsi) en una canción que todos hemos escuchado con un colorido video musical que revive el recuerdo de un romance entre dos amigas, justo cuando una de ellas esta a punto de casarse.

Simple Kind Of Life - No Doubt

Allá por el año 2000, cuando no existían las apps de redes sociales, usábamos teléfonos Nokia a blanco negro y aun no nacía el reggaeton, aparece esta canción de No Doubt cuyo video fue dirigido por Sophie Muller quien ha trabajado de la mano de Sara Brghtman, Beyonce, Coldplay, Bjork y Shakira entre otros artistas. En él aparece una joven Gwen Stefani corriendo en vestido de novia alejándose del novio, la fiesta y una fila interminable de pasteles, pero sobre todo huyendo de sus viejas ideas.

November Rain - Guns n´ Roses

Con un presupuesto de 1,5 millones de dólares, se estrenó en 1992 este video que hoy por hoy se sitúa como el noveno videoclip más caro de la historia. Famoso antes del internet y legendario aun en la actualidad, este material con 8 minutos de duración cuenta con uno de los mejores solos de guitarra y tan solo en YouTube acumula 1,200,275,434 reproducciones.

Hot N Cold - Katy Perry

Uno de los primeros éxitos de Katy Perry, en donde podemos verla vestida de novia y a punto de casarse. Emocionada de haber llegado al día de su boda descubre en su pareja una mirada llena de dudas al momento de decir "acepto" pero Katy, nos demuestra que todo se puede solucionar con una persecución... un video que todos hemos visto y con el que seguro más de alguna se ha identificado. Entre los asistentes a la boda están los padres reales de Katy Perry, una dama de honor tan robusta como masculina y quien parece ser el actor Jack Nicholson.

Rude - MAGIC!

La pedida de mano es una tradición antigua, de hecho; en las civilizaciones pasadas el matrimonio era un acuerdo entre el padre o tutor de la mujer y un varón. Afortunadamente los tiempos han cambiado, así que si aún no eres el favorito de tu suegro, tranquilo, existe una practica igual de tradicional: robarse a la novia.

Sugar - Maroon 5

Un video con narrativa documental y un simple concepto: pararse y tocar sugar en la mayor cantidad de bodas que sea posible, un inesperado regalo para los novios y sus invitados. Aunque probablemente las novias hubiesen preferido que Adam Levine las sorprendiera unos días antes, en la despedida de soltera.

Miracle - Jon Bon Jovi

Una canción de inicios de los 90 donde el milagro es ver a Jon en lo que parece una boda ranchera mexicana aderezada con la presencia de Matt LeBlanc (Joey) antes de Friends.

I Write Sins Not Tragedies - Panic! At The Disco

Este video comienza con una toma de los novios en el altar, todo va bien, hasta que se escucha susurrar a uno de los invitados que la novia es una prostituta, suficiente para que las cosas se salgan un poco de control ¿no?.

El ganador a video del año en los MTV Video Music Awards de 2006 nos muestra una boda con personajes llenos de maquillaje al estilo circense, cantantes con ojos delineados y un flequillo que grita ¡emo!, ¡emo!, ¡emo! en cada una de las escenas.

Be Careful - Cardi B

¨Ten cuidado conmigo ¿Sabes lo que estas haciendo?¨ dice uno de los fragmentos de la canción de esta popular rapera con madera del Bronx. Sin importar quien sea su pareja actual, esta chica no se anda con juegos y advierte en su video que por las buenas puedes llegar de su mano al altar pero por las malas... tal vez a tu funeral.

CP