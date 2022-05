Los turistas mexicanos cada vez son más conscientes de cómo sus viajes pueden afectar o beneficiar al medio ambiente y las comunidades locales.

Con el levantamiento de las restricciones de la pandemia, las personas están ansiosas por salir de viaje y experimentar el mundo nuevamente. Si bien las escapadas a la playa bañadas por el sol con la familia y las salidas románticas de fin de semana son más frecuentes, muchos viajeros también piensan de manera responsable en el impacto de sus viajes.

Viajar de manera consciente no se trata solo de los lugares visitados o los métodos de transporte utilizados para llegar allí. Se puede comenzar antes de salir de casa adoptando un enfoque más consciente al momento de hacer las maletas al considerar cuidadosamente el contenido y empacar un poco más liviano.

Prepara tu maleta de manera más consciente incluso si son viajes de trabajo. ESPECIAL/Photo by Anete Lūsina on Unsplash.

Menos peso significa que los aviones queman combustible más lentamente, lo que es un paso positivo hacia la reducción de las emisiones de carbono asociadas con los viajes. Incluso los viajeros que escapan a sus destinos elegidos en tren, auto, bicicleta, barco o a pie, pueden empacar algunos elementos esenciales conscientes que los ayudarán a minimizar aún más su impacto.

Si deseas contribuir a unas vacaciones o viajes de descanso sustentables aquí algunas recomendaciones para tener un equipaje ligero y amigable con los que te rodea. Recuerda que es solo una sugerencia de guía útil de empaque con elementos imprescindibles para tener una maleta sostenible.

Puedes cambiar tus productos de higiene por shampoo y jabones ecológicos, cepillos de dientes de bambú, entre otros. ESPECIAL/Photo by Diana Light on Unsplash.

Artículos de tocador ecológicos de confianza

El contenido de los gabinetes de baño se ha beneficiado de un cambio de imagen ecológico en los últimos años y ahora hay barras de champú y acondicionador que no usan envases de plástico y no sobrecargan la maleta. También es importante considerar las credenciales ecológicas del protector solar, en particular los viajeros que visitarán y nadarán en áreas con ecosistemas naturales, como los arrecifes de coral. Los químicos en el protector solar pueden ser dañinos para el océano y la vida acuática, etiquetas como “seguro para arrecifes” antes de que llegue a la maleta, pueden hacer la diferencia.

Del mismo modo, algunos repelentes de mosquitos tienen químicos dañinos para el planeta, es mejor una opción natural que use citronela o menta para mantener alejados a los insectos. Estos cambios simples son una excelente opción para más de la mitad de los turistas mexicanos que consideran que preservar la vida silvestre y los hábitats naturales de sus destinos elegidos es una parte clave de los viajes sostenibles.

Cambiar las botellas de plástico por thermos o botellas de acero inoxidable es otra buena opción. ESPECIAL/Photo by Bluewater Sweden on Unsplash.

Cero Residuos

No es ningún secreto que limitar el plástico de un solo uso es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrentamos, actualmente se estima que el 91% del plástico no se recicla y termina en el océano o en vertederos. Los viajeros pueden hacer algunos intercambios simples al empacar, pensando en qué artículos reutilizables podrían necesitar en sus viajes. Planeando ser más consciente de su consumo de alimentos mientras viajan, como elegir opciones veganas o vegetarianas, comer alimentos orgánicos o de origen local. Otras opciones son utilizar cubiertos de bambú, empacar un popote de metal, bolsa de mano, una botella de acero inoxidable, pastillas para purificar el agua, entre otros. Pensar de antemano en los cambios reutilizables a la hora de viajar significa que la comunidad viajera hará la maleta de forma más consiente.

ESPECIAL/Photo by Junko Nakase on Unsplash.

Estilo sostenible

Para algunas personas, tener un ‘traje del día’ es aún más importante que elegir qué ponerse en casa, eso no quiere decir que no pueda ser una práctica sostenible. Evitar la moda rápida es una forma recomendada de comprar las últimas prendas, las prendas básicas versátiles que se pueden usar varias veces y con diferentes estilos, colores y prendas, lograrán un outfit estilizado, original, versátil y responsable con el medio ambiente al aligerar el equipaje. Incluso, es viable optar por opciones de lavandería en el destino que se vaya, hay una gran cantidad de opciones de lavandería ecológicas disponibles en estos días, desde hojas y tiras de detergente, hasta opciones recargables para cambiar en casa y decantar una pequeña cantidad para viajes.

Ya sea que a un viajero conscientemente sustentable opte por traer sus propios productos para minimizar su impacto o simplemente busque algunos intercambios inteligentes para ser más consciente durante su próximo viaje, pensar en lo que se pone en la maleta es una excelente manera de tener un impacto más positivo en el medio ambiente incluso antes de que comience el viaje real.

Con información de Booking.com.

