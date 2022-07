Toronto, la gran promesa del verano

Toronto, capital de la provincia de Ontario (Canadá), tiene una gran historia que contar en todas y cada una de sus facetas. Como urbe multicultural, en sus calles, parques y avenidas convergen diferentes nacionalidades que aportan un toque único a la gastronomía del destino, dan color a las fachadas y llenan de música las esquinas de los edificios más icónicos. Si planeas visitar por primera vez o volver, tienes que recorrerla a pie para exprimir todo su encanto.

Para disfrutar al máximo tu viaje, toma en cuenta en tu itinerario algunos puntos básicos:

Alojamiento cercano a los puntos de interés

Dependiendo del tipo de actividades que tengas planeadas, te recomendamos buscar un alojamiento cercano a las atracciones y sitios a visitar. Si en tus planes están incluidos los museos y galerías, en la calle Bloor West el Yorkville Royal Sonesta Hotel (en Instagram la marca está como @sonestahotels) te dará la bienvenida a la ciudad. Con su aire cosmopolita y vistas impresionantes del histórico Queen’s Park, disfrutarás tu estancia en una de las zonas de gran contenido cultural, dinamismo social y comercial de Toronto.

Royal Ontario Museum. Su espectacular fachada fascina al viajero, y no se diga lo fastuoso de su interior. ESPECIAL

Los icónicos de Toronto

En cada calle, la metrópoli canadiense tiene algo qué ofrecer. En Bloor West, los prismas de vidrio y aluminio de la fachada del Royal Ontario Museum captarán tu atención desde lejos. Es el museo más grande de Canadá y uno de los más importantes de Norteamérica.

A lo largo de más de 40 salas de exposición encontrarás casi un millón de objetos de arte y cultura de todo el mundo desde la prehistoria hasta la actualidad, así como colecciones de historia natural. También podrás disfrutar de muestras temporales como Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, que fascina tanto a grandes como pequeños, pues las míticas creaturas de las películas de magia cobran forma en esta exposición.

No se nos puede pasar un clásico, ya que no puedes dejar de ir a la torre de radiodifusión más famosa del continente americano, la CN Tower. Con 553.3 metros de altura, fue la más alta del mundo por más de 30 años y desde entonces es un símbolo de Toronto que puede verse desde casi cualquier punto de la ciudad. Miles de personas acuden a visitarla durante todo el año y suben al Skypod para tener una vista de 360° y tomar la mejor foto panorámica de la ciudad.

Además, Para los valientes y aventureros, el EdgeWalk -un paseo por el borde de la torre atado de un arnés- los pondrá a prueba. Descubre en Instagram videos con algunas experiencias de altura en el perfil de la torre: @cntower

Kensington Market. El corazón gastronómico de la ciudad, donde podrás encontrar una avalancha de propuestas para comer. ESPECIAL

Los sabores del mundo en un solo barrio

Los días cálidos y la brisa veraniega en Toronto invitan a conocer las opciones gastronómicas en Kensington Market.

En este barrio tan ecléctico encontrarás supermercados, comida callejera, boutiques, cafés y tiendas de ropa vintage. Prueba la variedad de bagels y sándwiches recién preparados y hechos en horno de leña de Nu Bügel, aquí podrás agregar los ingredientes que gustes para crear una combinación única. También hay opciones veganas y libres de gluten para los amantes del pan en Bunner’s. En el camino, haz una parada rápida en Golden Patty para probar los deliciosos pastes jamaicanos de carne, pollo, arroz y papa.

Si no sabes por dónde empezar, toma un tour de comida de Chopsticks+Forks para conocer la gente y la historia detrás de la comida de locales que han pasado de una generación a otra.

EdgeWalk. El famoso paseo por el borde de la CN Tower atado de un arnés, ¡una experiencia asombrosa! ESPECIAL

Para entrar al país necesitas…

Contar con pasaporte vigente y permiso eTA, el cual se solicita en línea y tiene un costo de $7 dólares canadienses, poco más de $100 pesos. Además, registrar que eres un viajero vacunado en la aplicación ArriveCAN (disponible para iOS y Android sin costo y en español). Al menos 72 horas antes de tu llegada al destino, debes ingresar la marca de la vacuna recibida, número de dosis, cargar tu certificado de vacunación, así como responder un par de preguntas.

Desde el 1 de abril de este año ya no es necesario que los viajeros completamente vacunados presenten el resultado negativo de la prueba de COVID-19 para ingresar a Canadá. No obstante, al llegar al país algunos pasajeros pueden ser elegidos aleatoriamente para una muestra sin importar su estado de vacunación.

¡A VOLAR!

Lo básico para el viaje

Hay vuelos directos a Toronto saliendo desde la Ciudad de México o bien, haciendo escala en conexión en Estados Unidos (en este caso necesitarás visa estadounidense).