Todo, pero con estilo

Hace cosa de año y medio (más o menos) sobre la calle Montenegro, abrió este restaurante coreano que se ha vuelto favorito de muchos, y no es que lo diga yo, sino la fila que hemos hecho para entrar. La primera vez deserté; la segunda, llegué más temprano y sólo había uno adelante. Ahora, se han cambiado de domicilio, desde hace unos 4 meses (más o menos) a: Calle Emerson #69, entre Pedro Moreno y Av. Vallarta.

Al llegar uno, lo primero que ve es la cocina que está en los que era el garage, donde puedes ver todos los ingredientes y a los dueños (coreanos) echando peligro en la lumbre. Dentro tiene, digamos, dos comedores. Uno con unas 5 o 6 mesas y un mezzanine con una mesa grande donde puedes compartir mesa o bien acudir con un grupo de hasta 10.

Fui con mis hijos y ordenamos varias cosas. Iniciamos con unos panes al vapor ($35), son estas pelotitas rellenas, en este caso de carne de cerdo, col, papa y calabaza. De muy buen sabor. Quizás un poco más denso el pan de lo que había probado antes, pero nada que demerite.

A mi hijo más pequeño se le antojó un ramen, es fanático, y pidió el ramen de pollo teriyaki ($95). En otros lugares sirven en un gran plato que llega a ser un reto para terminarlo y recordarlo varias horas. En este caso, la porción es más adecuada. No viene en caldo, aunque si lo tienen con él, como suele ser este platillo. Esta vez lo pidió seco digamos, lleno de sabor y de horas de cocción. La pasta (ramen) en su punto, se siente un sabor a aceite de ajonjolí y se acompaña con col cortada en tiras muy finitas, calabaza, cebolla morada y zanahoria. Estaba no bueno, buenísimo.

Con mi otro hijo, compartimos un sampler ($180, en la foto) un plato con 4 platillos a probar. 1) Pollo frito con el estilo asiático en donde la firmeza de su costra es la base de todo. Lo bañan con una salsita que puedes escoger entre tradicional, picosa o teriyaki, obvio escogí la picante, que realmente es medio y tiene finalmente algo dulce, bueno y crujiente. 2) Ramen seco, este con sabor teriyaki, el mismo de mi hijo, lo volvimos a disfrutar. 3) Arroz frito, sin proteína, la verdad bueno pero nada por lo que habría que regresar, digamos común. 4) Lo mejor al final, es un platillo callejero de Corea, según dicen, llamado bulgogi. Se prepara con carne de res en finas láminas que sartenean con col, cebolla y una salsa BBQ tropicalizada con un dulzor ligero. Está super bueno y la próxima vez pediré el plato completo de esta delicia.

Es diferente y descubre en ti nuevos aromas y sabores, creo que de eso se trata la variedad y nada mejor para romper los esquemas y dejar de decorar tu zona de confort, para probar este Tacorea.

Comida: 4

Lugar: 4.5

Ambiente: 4

VISÍTALO

Tacorea

Calle: Emerson 69, Col Americana, 44160 Guadalajara, Jal. Tel.333 0069808

Horario: Lunes a sabado1pm a 10 pm. Domingo 2pm a 7pm

En redes: @tacorea.gdl

Nota: Me han preguntado mucho ¿Por qué siempre califico con 4, 4.5 o 5? y es que si no llega al 4 la comida, mejor no escribo de ello, esa es mi política. Llevarte siempre a los mejores lugares y antojarte más.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.