Taycan marca la redefinición de los autos

Alguien lo dijo y cuánta razón tenía: ojalá todos los autos eléctricos fueran como el Porsche Taycan. Esa sensación me dejó el auto de la firma de Stuttgart cuyos avances tecnológicos lo hacen un coche único, equiparable a los autos deportivos en pista pero con la hechura para andar por las calles.

De esta manera el Taycan está por llegar a nuestro país, donde se pondrá a la venta en versiones Turbo y Turbo S a partir de febrero de 2021. Antes, ya pude conocerlo y puedo decir que es el mejor coche que he manejado. Partiendo por su diseño, conserva las formas que lo vieron nacer desde cero como el proyecto Mission E en 2015, para dar paso a lo que sería este Taycan; desde entonces se sabía que Porsche preparaba algo grande, monumental, pero no me imaginaba que sería con estas dimensiones.

Los Taycan Turbo y Turbo S llegan cargados de tecnología, equipo, seguridad y sobre todo un gran manejo como nunca antes estuvimos tan cerca de probar.

Por ejemplo, la experiencia y opinión que tuvimos los medios de especializados en pista nunca había sido unificada: pues nadie había manejado algo tan veloz ni había experimentado un 0 a 100 en escasos tres segundos o menos; el sentir un vacío en el estómago y los ojos que no alcanzan a capturar las imágenes alrededor. La reacción es inexplicable.

Esto es tan sólo una pequeña muestra de lo que es capaz el mejor auto eléctrico del mundo, el Porsche Taycan Turbo S, un auto eléctrico que ha sido multipremiado en 2020: es Auto del Año y la comunidad científica lo ha reconocido como el auto más innovador en el mundo, gracias a los 27 nuevos desarrollos tecnológicos que aporta a la industria automotriz.

El Porsche Taycan es poderoso, ya sea en la versión Turbo o Turbo S, nos encontramos con un coche implacable en carretera, deportivo y espectacular. Con él, aprendimos a conquistar el viento, pues su coeficiente aerodinámico es de .22. La batería se despliega en la parte baja del coche, lo que permite un centro de gravedad más bajo y un mejor desempeño a altas velocidades.

Launch control. Esta fue la prueba definitiva donde el Taycan demostró su poderío. ESPECIAL/Porsche

La batería modular cuenta con 800 voltios lo que otorga una capacidad de carga muy rápida. Por ejemplo, el cargador de 270 kilowatts-hora carga un 80 por ciento en 20 minutos. La capacidad de almacenaje es de 93.4 kilowatts.

¿Qué otros diferenciadores encontramos en él? Para empezar —y nos lo recalcaron en Porsche—, el código genético se mantiene por fuera y por dentro. Con sus clásicos salpicaderos al frente que le dan ese carácter al auto y es reconocido en todo el mundo. Otro aspecto que me gustó es que las manijas están ocultas y se despliegan con acercar la mano. Además, no hay escapes y esto ayuda a que el flujo de aire sea más eficiente y colabora en la reducción del coeficiente aerodinámico. En este sentido, la toma de aire al frente aporta a la eficiencia aerodinámica, lo cual mejora si eliges poner los rines que cubren su superficie en 70 por ciento.

Por último, sobre el exterior, los faros Led Matrix cuentan con 84 leds individuales: estos detectan si viene un auto de frente y apaga selectivamente los leds necesarios para no deslumbrar.

Por dentro, el tablero mantiene sus tres indicadores tradicionales pero presentados de forma digital, y probamos el Porsche Advance Cockpit que incluye tres pantallas: una curva de 16.8 pulgadas; una de infoentretenimiento de 10.9 pulgadas y la tercera de 8.4 pulgadas en la consola central.

Y para decirse que es un auto amigable con el medio ambiente (por cierto, en la fábrica de Zuffenhausen se usa energía renovable en su construcción) el interior tiene acabado sintético, pero en su elaboración se recolectan las hojas que caen de árboles de olivo para teñir la piel de los autos. Y también podemos llevar objetos, pues existe doble cajuela: 366 litros atrás y 81 litros de espacio adelante.

Hablando de la batería, esta se encuentra en la parte baja del auto, pero deja espacio para los pies de los que viajan en la parte posterior; en este caso hay cuatro cómodas plazas pero se puede elegir en formato “4 más uno” con banca corrida.

Sus interiores utilizan piel sintética teñida con hojas que caen de los árboles de olivo. Mantiene los relojes digitales y dispone de tres pantallas en el tablero. ESPECIAL/Porsche

Los motores son síncronos y se sitúan en el eje trasero y el eje delantero. Esto nos lleva a otro diferenciador del Taycan pues tiene entre 300 y 600 amperes (para el Turbo y Turbo S, respectivamente), lo que permite que llegue más electricidad a los motores.

Los modos de manejo se dividen en: Range, Normal, Sport, Sport Plus e Individual. Range: mueve al auto solo con motor delantero y a velocidades de 140 km/h; Normal: funciona con los dos motores y es eficiente, incluso con el aire acondicionado; en Sport los parámetros y gestión térmica de la batería se preparan para más deportividad, y Sport Plus usa todos los sistemas hacia a la deportividad y se puede usar el Launch Control.

Algo que me gustó es que en el papel, la recuperación es elástica, pues va de 80 km/h a 120 km/h en 1.7 segundos. Y en la práctica no cabe la menor duda de que lo puede lograr, incluso a la altura de la Ciudad de México y de subida.

Otro aspecto a destacar viene del frenado regenerativo que carga hasta 265 kilowatts y cuando levantamos el pie del acelerador también se carga la batería. Como dato impresionante: el 80% de las veces se hace el frenado con el motor eléctrico, por lo que todo el tiempo se carga la batería y solamente usa los discos cuando el frenado es extremo.

Cuando llegó la hora de la verdad en la pista, descubrimos de lo que es capaz el Porsche Dynamic chassis control. Esto contrarresta la inclinación en curvas e incrementa el carácter deportivo y su empuje es incansable. También, el eje trasero es direccionable y gira 2.5 grados en sentido contrario a las ruedas delanteras lo cual ayuda a estacionarnos en espacios cortos, por ejemplo. Pero en alta velocidad giran hasta 3 grados en el sentido de las ruedas delanteras para mejorar el giro.

El centro de gravedad es bajo y la distribución de los 2 mil 300 kilos de peso es de 49/51. La transmisión es de dos cambios y el torque total equivale a 1,050 newton-metro. La aceleración de 0-100 km/h lo hace en 2.8 segundos al activar el Launch Control. Todo esto lo transforma en un fantástico auto familiar deportivo.

Hay mucho, pero mucho más por decir del Porsche Taycan, pero una cosa es cierta, es el mejor auto que hemos probado en mucho tiempo y es para muchos, y me incluyo, el mejor.

Precios y versiones para México

Taycan Turbo:

3 millones 348 mil pesos

Taycan Turbo S:

3 millones 998 mil pesos

*A la venta a partir de febrero de 2021.