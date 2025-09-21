Con la llegada del verano, muchas personas buscan mejorar su salud y alcanzar un estilo de vida más equilibrado. Una de las dudas más frecuentes es cómo quemar calorías de forma efectiva y sostenible, sin recurrir a dietas extremas ni entrenamientos extenuantes.

Especialistas en nutrición y ejercicio físico coinciden en que no existe un entrenamiento “milagroso”. La clave está en combinar de manera inteligente una alimentación balanceada con actividad física adaptada a cada persona. El objetivo principal debe centrarse en la constancia y el disfrute, más que en la intensidad de los ejercicios.

Sam Quinn, entrenador personal destacado en Nuffield Health, señaló en una entrevista que la forma más realista y sostenible de perder peso (aproximadamente medio kilo por semana) es mantener un déficit calórico diario de 500 calorías. Este resultado se logra mediante pequeños ajustes en la dieta junto con actividad física regular.

Quinn propone un método práctico y flexible: reducir 250 calorías a través de la alimentación y quemar las otras 250 mediante ejercicio. Según él, este enfoque no solo es más fácil de sostener en el tiempo, sino que también fomenta hábitos saludables y duraderos.

El ejercicio ideal para perder medio kilo por semana

No hay una rutina universal que funcione para todos. La recomendación de Quinn es elegir una actividad que motive y se ajuste a tus capacidades y preferencias. Caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, hacer HIIT o levantar pesas son todas opciones válidas, cada una con sus beneficios y diferentes niveles de esfuerzo para alcanzar las 250 calorías quemadas.

El objetivo es que el ejercicio se integre de manera agradable a la vida cotidiana, no que se convierta en una obligación. Algunos ejemplos de cómo alcanzar las 250 calorías incluyen:

Caminar 3.500 pasos a paso rápido (unos 35 minutos), ideal para principiantes o personas que buscan baja intensidad.

Correr 4 kilómetros o nadar 35 largos en una piscina de 50 metros, opciones más intensas y efectivas.

Recorrer 12 kilómetros en bicicleta, una alternativa de bajo impacto pero eficiente.

Realizar 25 minutos de entrenamiento HIIT, altamente eficaz, aunque requiere experiencia previa para evitar lesiones.

Levantar pesas durante 60 minutos, que además de quemar calorías, aumenta la masa muscular y mejora el gasto energético incluso en reposo.

El éxito en la pérdida de peso no se basa en el sacrificio extremo, sino en encontrar un método que se adapte a tu rutina y preferencias. La combinación de un déficit calórico moderado con actividad física que disfrutes es la fórmula más efectiva para lograr resultados sostenibles y saludables.

