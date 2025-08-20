Volkswagen Tera 2026: La SUV más barata de la marca ya está disponible en México

Las camionetas SUV (vehículos utilitarios deportivos) son, desde hace varias décadas, el tipo de automóvil más popular y buscado en el mundo entero. Su altura, que permite mayor visibilidad del tráfico; su robustez —y la sensación de seguridad que eso proporciona—; y su espacio interior son las principales razones de esta preferencia, a la que también se suma la moda. Para los amantes de estos vehículos en México, desde ayer hay una nueva opción, con la reputación de Volkswagen y la ventaja de ser la SUV más económica de la marca alemana.

La Volkswagen Tera, fabricada en Brasil, fue lanzada ayer en el mercado mexicano en tres versiones: Trendline, con precio de lista de 356 mil 990 pesos; Comfortline, 427 mil 990 pesos; y Highline, el tope de gama, con precio de 466 mil 990 pesos.

Su exterior mantiene el estilo inconfundible de Volkswagen, con una parrilla horizontal delgada sobre la que corre una línea iluminada que va de un faro al otro. El diseño en general es moderno, incluso juvenil, muy acorde con la frase que le sirve de eslogan: "Tu primer tera de experiencias".

El equipamiento de serie incluye aire acondicionado, cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas, volante multifunción y un sistema de audio de seis bocinas. Por supuesto, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

La cámara de reversa, los asientos en piel sintética, el aire acondicionado automático y otras comodidades se reservan para las versiones superiores, así como funciones de seguridad como control crucero adaptativo, sensores delanteros, monitoreo de punto ciego y el sistema de mantenimiento de carril.

No obstante, las seis bolsas de aire, el control de estabilidad, el asistente de arranque en pendientes y la alerta de colisión frontal forman parte de todos los modelos.

La versión Trendline está equipada con un motor de 1.6 litros atmosférico, 109 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Las versiones Comfortline y Highline llevan un motor de 1.0 litros turbo de 3 cilindros con 99 caballos de fuerza y 122 libras-pie de torque, con transmisión automática de 6 velocidades.

La Volkswagen Tera se ofrece en seis colores: