¿Con qué frecuencia es recomendable lavar las sábanas?

Tener las sábanas limpias es una extensión de tu cuidado personal y una parte determinante en la manera en que inicias y terminas tus días. Por eso es que dormir en un ambiente controlado y limpio, con unas sábanas impecables y acogedoras puede cambiar drástica y positivamente tu vida diaria.

Además de esto, el no tener una buena higiene en tu ropa de cama, podría causar afectaciones severas directamente en tu piel, como podrían ser alergias y problemas de acné, ya que al tener contacto directo durante horas al dormir, entre las sábanas se alberga polvo, pelos, caspa y suciedad que se lleva en el pelo, restos de crema y maquillaje , además de células muertas. Todo esto deriva en la formación de bacterias y microorganismos.

Aquí te diremos cuál es la cantidad de tiempo adecuada para lavar tus sábanas y cuál es la manera ideal de hacerlo para eliminar todas las partículas que no vemos, pero que siempre se albergan entre los tejidos.

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las sábanas?

Es un hecho que la mayoría de las personas desconocen esta información, ya que se suele posponer el lavado porque la suciedad que habita en las sábanas no se ve y no se tiene una percepción real de las horas que pasa la piel en contacto directo con la ropa de cama .

Según un artículo de la BBC, por cuestión de la higiene que viene relacionada directamente por el sudor y las células muertas que desprende el cuerpo al dormir, las sábanas deben cambiarse cada semana o, máximo, cada dos, para evitar el cúmulo de células muertas dentro de los tejidos y la formación de ácaros.

Es importante hacer énfasis en las ocasiones de enfermedad, en esos casos se debe cambiar la ropa de cama una vez que la persona se sienta mejor, ya que el virus y las bacterias se pueden seguir quedando en la cama.

Otra excepción importante es durante el verano, ya que se suele llevar menos ropa al dormir y, por el clima cálido, el cuerpo suda más y suele haber más bacterias dentro de las sábanas , así que es recomendable cambiarlas cada 4 o 5 usos.

Si no tienes el tiempo de lavar tan seguido tu ropa de cama, te aconsejamos tener al menos varios juegos de sábanas limpios de reserva para cambiarlas constantemente.

