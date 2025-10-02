Con la llegada de octubre, comienza también una de las temporadas más esperadas por los amantes de las festividades y las historias de terror: la llamada Spooky Season. Este término, cada vez más popular en redes sociales, hace referencia a las semanas previas al 31 de octubre, cuando se celebra Halloween, y que suelen estar marcadas por actividades, decoración y un ambiente inspirado en lo sobrenatural.

El origen del término

La palabra spooky en inglés significa “espeluznante” o “tenebroso”, y se utiliza comúnmente para describir aquello que provoca miedo de manera divertida o intrigante, más que aterradora. De ahí que la Spooky Season no sea únicamente un periodo de sustos, sino un tiempo en el que predominan las calabazas talladas, los disfraces, las películas de terror, los cuentos de fantasmas y todo lo relacionado con la estética del miedo.

Durante octubre, ciudades, negocios y hogares suelen transformarse con luces naranjas, telarañas falsas, esqueletos y fantasmas decorativos. Además, es común que se organicen fiestas de disfraces, maratones de cine de terror, ferias temáticas y concursos de calabazas. En países como Estados Unidos y México, esta temporada se vive con especial entusiasmo, aunque en cada lugar se fusiona con tradiciones locales.

En el caso mexicano, la Spooky Season coincide con las preparaciones del Día de Muertos, lo que genera una mezcla cultural donde conviven las tradiciones ancestrales con las influencias modernas de Halloween.

Aunque surgió como una tendencia en redes sociales, la Spooky Season se ha consolidado como un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Para muchos, representa una oportunidad de divertirse, dar rienda suelta a la creatividad con disfraces y decoraciones, y disfrutar de actividades en familia o con amigos.

Este octubre, la temporada promete llenar de color, misterio y un toque de escalofrío las calles, los hogares y, sobre todo, las redes sociales, donde el hashtag #SpookySeason ya comienza a dominar publicaciones con memes, fotos y videos relacionados con lo sobrenatural.

