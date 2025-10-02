Equilibra y Sfera Industrial presentan puesta en escena gratuita contra la violencia laboral

Este 5 de octubre, el escenario del Centro de la Amistad Internacional en Guadalajara abrirá sus puertas a la puesta en escena “La violencia es el problema, no la solución…”, a cargo de la Compañía de Teatro Sfera Industrial. La función, programada a las 11:00 horas con entrada gratuita, forma parte del proyecto Equilibra, impulsado por la asociación civil Incidir A.C. y el programa Asociaciones por la Igualdad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Para Valeria McMillan, coordinadora académica de Equilibra, la obra busca confrontar de manera directa un tema que suele normalizarse en la vida laboral: la violencia. "Queremos visibilizar las diferentes violencias que se viven en el entorno laboral, en centros de trabajo privados, públicos, escolares incluso, y que son muy normalizadas. Normalmente no queremos hablar de ese tema, pero hay leyes mexicanas e internacionales que nos protegen y que nos van formando para poder mirarlas, denunciarlas y crear una cultura cada vez más igualitaria y de buen trato en las empresas", explicó.

La puesta en escena recurre a la comedia, al humor y a la interacción con el público para plantear situaciones cotidianas en ambientes laborales. En palabras de McMillan, "la obra muestra dos escenas: una en una oficina y otra en una planta industrial, y cómo estas violencias, incluso con mirada de género y un enfoque interseccional, pueden manifestarse. A través del teatro, de los chistes, de las invitaciones al público, vamos propiciando que estas violencias se vean".

Violencia laboral: una herida invisible

La especialista enfatiza que las agresiones en los espacios de trabajo no solo afectan el rendimiento profesional, sino también la salud mental y la vida comunitaria. "La violencia laboral es algo que hemos querido nombrar de otras formas para bajar un poco el grado de impacto que tiene en la salud de las personas. Se manifiesta cuando alguien empieza a faltar al trabajo, baja su rendimiento, se excluye de reuniones laborales o sociales, y esto puede derivar no solo en enfermedades, sino incluso en suicidio", advirtió.

Recordó un caso reciente en México que puso el tema en la discusión pública: "Una persona era violentada continuamente de manera psicológica y verbal, con apodos que muchos creen parte de nuestra cultura. Pero cuando no hay consentimiento, cuando la persona no se siente cómoda, en realidad se le coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad".

Teatro para reflexionar y divertirse

El montaje de Sfera Industrial no solo expone estas dinámicas de poder, también propone herramientas de análisis para el público. Uno de los recursos más llamativos es la incorporación de un personaje inspirado en el “violentómetro”, una escala de violencias que sirve para dimensionar agresiones cotidianas. "Hay un personaje que interpreta esta escala y va señalando en las diferentes escenas las violencias que se presentan. Lo hace de una forma muy lúdica y simpática, de modo que el público no solo se divierte, también aprende y se reconoce en lo que se muestra", contó McMillan.

La obra se estrenó en septiembre y tuvo buena respuesta. "Fue muy interesante porque asistieron familias, personas de diferentes edades. Nos decían que no solo se habían divertido, sino que salían reflexivas, identificando violencias que antes no habían considerado como tal”.

Accesibilidad e inclusión

Uno de los objetivos de Equilibra es garantizar que la experiencia sea accesible para todos los públicos. Por ello, la función contará con interpretación en Lengua de Señas Mexicana y espacios adecuados para personas usuarias de silla de ruedas. "Queremos que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad auditiva, puedan disfrutar la obra. Es un espacio inclusivo pensado para el disfrute colectivo", subrayó McMillan.

El proyecto contempla tres presentaciones: la primera se realizó el 21 de septiembre, la segunda será este 5 de octubre en Guadalajara y la tercera está programada para el 19 de octubre en Atotonilco. "Es completamente gratuita para todo público. Si les gusta la obra, nos encantaría volverla a presentar", afirmó la coordinadora.

MF