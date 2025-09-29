Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 29 de septiembre al 5 de octubre

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 28 de septiembre al 5 de octubre, señalando que será un periodo lleno de movimientos importantes en el amor y en las finanzas. La astróloga destacó que algunos signos estarán especialmente favorecidos, aunque también recomendó tener precauciones para evitar problemas.

En el terreno sentimental, los astros impulsarán cierres de ciclos y nuevas oportunidades.

Aries tendrá la posibilidad de encontrar estabilidad si ya está en pareja o de iniciar un romance si está soltero.

tendrá la posibilidad de encontrar estabilidad si ya está en pareja o de iniciar un romance si está soltero. Tauro vivirá días de mayor unión, incluso con planes de viaje o proyectos compartidos.

vivirá días de mayor unión, incluso con planes de viaje o proyectos compartidos. Libra se verá beneficiado con propuestas serias y compromisos, mientras que Piscis contará con la energía necesaria para reconciliarse o atraer a alguien especial a su vida.

En cuanto al dinero y el trabajo, Mhoni explicó que esta semana es ideal para organizarse mejor y aprovechar las oportunidades que llegan.

Capricornio se perfila como uno de los más afortunados en lo económico, ya que podría avanzar en proyectos que estaban detenidos.

se perfila como uno de los más afortunados en lo económico, ya que podría avanzar en proyectos que estaban detenidos. Escorpio tendrá estabilidad y un buen momento para trámites o inversiones, mientras que Virgo recibirá apoyos y nuevas posibilidades de ingreso.

tendrá estabilidad y un buen momento para trámites o inversiones, mientras que Virgo recibirá apoyos y nuevas posibilidades de ingreso. Sagitario también podría disfrutar de abundancia, siempre y cuando evite gastar impulsivamente y controle el ego.

A pesar de estas buenas noticias, la vidente aconsejó no prestar dinero sin seguridad, cuidar los proyectos para que no se vean afectados por envidias o malas energías y mantener la comunicación clara en las relaciones de pareja para evitar malentendidos. También sugirió hacer limpias energéticas con veladoras blancas, incienso o limón, así como usar amuletos de protección para alejar las cargas negativas.

La semana, en general, invita a combinar el corazón con la razón: aprovechar los momentos de amor y abundancia, pero al mismo tiempo ser prudentes con lo que se dice, se comparte y se gasta. Según Mhoni Vidente, quienes logren mantener ese equilibrio podrán disfrutar de avances significativos tanto en sus vínculos afectivos como en su economía.

Con información de Mhoni Vidente

BB