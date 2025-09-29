Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 29 de septiembre al 5 de octubre

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 28 de septiembre al 5 de octubre, señalando que será un periodo lleno de movimientos importantes en el amor y en las finanzas. La astróloga destacó que algunos signos estarán especialmente favorecidos, aunque también recomendó tener precauciones para evitar problemas.En el terreno sentimental, los astros impulsarán cierres de ciclos y nuevas oportunidades. En cuanto al dinero y el trabajo, Mhoni explicó que esta semana es ideal para organizarse mejor y aprovechar las oportunidades que llegan. A pesar de estas buenas noticias, la vidente aconsejó no prestar dinero sin seguridad, cuidar los proyectos para que no se vean afectados por envidias o malas energías y mantener la comunicación clara en las relaciones de pareja para evitar malentendidos. También sugirió hacer limpias energéticas con veladoras blancas, incienso o limón, así como usar amuletos de protección para alejar las cargas negativas.La semana, en general, invita a combinar el corazón con la razón: aprovechar los momentos de amor y abundancia, pero al mismo tiempo ser prudentes con lo que se dice, se comparte y se gasta. Según Mhoni Vidente, quienes logren mantener ese equilibrio podrán disfrutar de avances significativos tanto en sus vínculos afectivos como en su economía.Con información de Mhoni VidenteBB