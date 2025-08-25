El medicamento psiquiátrico sirve para tratar diversos trastornos mentales , tales como la depresión, la ansiedad, el TDAH, esquizofrenia y bipolaridad. Su objetivo es aliviar los síntomas como la tristeza, desesperanza e incluso alucinaciones.

Estos medicamentos se dividen en diferentes categorías, y en algunas ocasiones se pueden combinar entre sí:

Antidepresivos: Sirven para regular los neurotransmisores del estado de ánimo y aliviar síntomas como tristeza, desesperanza, falta de energía, entre otros.

Ansiolíticos: Ayudan a reducir los síntomas de trastornos de ansiedad generalizada, pánico, además de la agitación y el insomnio.

Estabilizadores de ánimo: Son utilizados principalmente para tratar el trastorno bipolar, y ayudan a controlar los cambios extremos de ánimo.

Antipsicóticos: Son recetados para trastornos psicóticos como esquizofrenia y bipolaridad. Ayudan a controlar síntomas como la pérdida de contacto con la realidad.

¿Qué pasa si se mezclan medicamentos psiquiátricos con alcohol?

Los expertos en psiquiatría recomiendan no combinar los medicamentos psiquiátricos con el alcohol, debido a que los síntomas pueden agravarse al grado de resultar peligroso.

Aumenta la depresión y ansiedad: La ingesta de alcohol puede contrarrestar la función de los medicamentos. En primera instancia, puede parecer que el alcohol mejora el estado de ánimo, pero en general pueden empeorar los síntomas de depresión y ansiedad.

Empeoran los efectos secundarios: El alcohol puede provocar que aumenten los efectos secundarios de los medicamentos.

Dificultad para pensar con claridad: Mezclar medicamentos psiquiátricos con alcohol afecta la capacidad de juicio, la coordinación y las habilidades motrices más que el alcohol por sí solo. Algunas mezclas pueden incluso provocar somnolencia, afectando la concentración y atención.

Puede poner la vida en peligro: Cuando se toman ciertas bebidas alcohólicas junto con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), pueden causar una peligrosa subida repentina de la presión arterial, poniendo en peligro la vida.

Asimismo, se recomienda no dejar de tomar los medicamentos solo para poder beber. Para que la medicación tenga un correcto funcionamiento en el organismo, es importante tomarla regularmente. Interrumpir y luego retomar las tomas puede empeorar los trastornos, al igual que podría causar otros síntomas.

Es importante siempre asesorarse de la mano de un profesional de la salud mental y seguir sus recomendaciones, para así no afectar el tratamiento ni la salud.

