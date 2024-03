Hoy es un día libre, pero mañana comienza la jornada cotidiana y eso implica pensar qué llevar al lugar de trabajo, pero que sea saludable y no engorde. Así que esta información te puede interesar.

Una de las constantes preocupaciones cuando trabajamos es lo difícil que resulta comer sano cuando estamos en la oficina.

El ritmo acelerado que llevamos y los largos períodos de trabajo hacen que comamos comidas rápidas o las llamadas "garnachas" para no perder más tiempo y continuar en lo que nos quedamos.

Lo primero que debes saber es que necesitas desayunar bien, pues es la comida más importante del día y la que te dará los nutrientes y energía necesarios para que tengas un buen rendimiento, tanto en tu trabajo como en otras actividades.

Ya en el trabajo lo importante es tener a la mano cierto tipo de alimentos para que no caigas en tentaciones.

Puedes llevar algunos snacks para que no mueras de hambre a la hora de la comida y optes por algo más sano.

Semillas

Las semillas como las almendras, nueces, avellanas, cacahuates o la chía funcionan para una mayor concentración y atención en el trabajo; aportan vitaminas y son muy saludables. Además, según investigaciones, la chía tiene beneficios en la salud de la piel.

Barritas

Aunque muchas de ellas tienen un aporte alto en azúcares, lo que debes verificar es que no tengan relleno de frutas y que tengan 10 o más gramos de proteína para quedar satisfecho. Además, checa que las barritas contengan semillas o granos y no harinas refinadas, que estas últimas constituyen la amenaza para una buena dieta. Una buena idea es una barra de amaranto.

Frutas

Las frutas nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que son adecuadas para comerlas durante las horas de oficina.

Las mejores frutas para conservarse fuera del refrigerador son la manzana, los plátanos, peras, ciruelas, kiwi, arándanos, o las naranjas, por lo que no tendrás problemas para transportarlas a la oficina.

El Estudio Sobre Tendencias de Consumo de Alimentos revela que las frutas son consumidas principalmente por jóvenes y esta tendencia sigue elevándose, sé parte de esta buena costumbre.

Palomitas

Las palomitas naturales te ayudarán a saciar tu apetito y te harán de tu tiempo laboral más llevadero.

De preferencia consume las naturales y no las que tienen mantequilla o que se deban hacer en el microondas porque tienen alto contenido en sodio.

Ensaladas

Otra opción que no debe faltar son las ensaladas. Opta por las que se basan en verduras y descarta las que llevan muchas frutas o semillas caramelizadas, así como pasta.

Además, asegúrate de que los aderezos sean bajos en sodio. El aceite de oliva puede ser una buena opción.

