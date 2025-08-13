¿Cuáles son los beneficios del té de piña con canela?

Gracias a que la piña está compuesta por un 85% de agua, se ha convertido en una de las principales frutas que brinda múltiples beneficios. Es un remedio natural clave, razón por la que muchas personas la eligen.

El té de piña con canela es una bebida deliciosa con muchas propiedades para la salud. Es una de las mejores opciones a la hora de querer bajar de peso, ya que, al estar compuesto en gran parte por agua, su aporte calórico es muy bajo. Además, es natural, rápida y eficaz, similar a los jugos, licuados o tés. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

¿Para qué sirve el té de piña con canela?

Ayuda a perder peso.

Desinflama el estómago.

Mejora la salud y el aspecto de la piel.

Reduce los niveles de colesterol.

¿Cómo se hace el té de piña?

Para preparar un té de piña, canela y jengibre y beneficiarte de todos sus nutrientes necesitarás los siguientes ingredientes:

Cáscara de piña

Canela en polvo o en rama (máximo 2 cucharaditas si es en polvo)

Agua

Jengibre (opcional)

A continuación te decimos el método de preparación:

Hierve las cáscaras de piña en un litro de agua. Agrega un par de cucharadas de canela. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla durante unos minutos. Cuela el líquido resultante y disfruta de tu té.

Cabe resaltar que no es un remedio milagroso, y es importante complementarlo con una dieta sana. Asimismo, antes de decidir ingerirlo, es recomendable consultar a un médico o nutricionista para asegurarse de que puedes consumir esta saludable bebida, ya que algunas personas podrían experimentar efectos negativos en su salud.

