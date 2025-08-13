¿Cuáles son los beneficios del té de piña con canela?

Gracias a que la piña está compuesta por un 85% de agua, se ha convertido en una de las principales frutas que brinda múltiples beneficios. Es un remedio natural clave, razón por la que muchas personas la eligen.El té de piña con canela es una bebida deliciosa con muchas propiedades para la salud. Es una de las mejores opciones a la hora de querer bajar de peso, ya que, al estar compuesto en gran parte por agua, su aporte calórico es muy bajo. Además, es natural, rápida y eficaz, similar a los jugos, licuados o tés. Entre los beneficios más destacados se encuentran:Para preparar un té de piña, canela y jengibre y beneficiarte de todos sus nutrientes necesitarás los siguientes ingredientes:A continuación te decimos el método de preparación:Cabe resaltar que no es un remedio milagroso, y es importante complementarlo con una dieta sana. Asimismo, antes de decidir ingerirlo, es recomendable consultar a un médico o nutricionista para asegurarse de que puedes consumir esta saludable bebida, ya que algunas personas podrían experimentar efectos negativos en su salud.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS