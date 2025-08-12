¿Qué enfermedades pueden causar las inundaciones?

En México, la temporada de lluvias es una época del año en la que miles de personas se ven afectadas por las fuertes corrientes de agua que, día con día, azotan diversas ciudades del país, provocando inundaciones que vuelven muchas zonas intransitables.

Ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara son un claro ejemplo de los estragos que una fuerte tormenta puede causar. Desde cierres viales y estructuras colapsadas hasta pérdidas humanas, las inundaciones figuran entre los eventos más destructivos que pueden afectar a una comunidad.

Sin embargo, un aspecto que muchos no consideran es que, además de los daños materiales, las inundaciones también pueden provocar enfermedades graves en el ser humano.

Según un estudio reciente, al menos el 23 % de la población está expuesta a inundaciones, uno de los desastres naturales más frecuentes en el mundo.

A pesar de esta frecuencia, muchas veces no somos conscientes de que las inundaciones representan un riesgo para la salud, ya que el agua acumulada concentra grandes cantidades de desechos, bacterias y residuos peligrosos.

De acuerdo con un reporte publicado en la revista Nature Water, tras analizar 300 millones de registros de hospitalizaciones en algunos de los países más afectados, se estimó que las inundaciones aumentan en un 26 % el riesgo de padecer enfermedades lo suficientemente graves como para requerir hospitalización.

Entre los padecimientos más comunes se encuentran enfermedades digestivas, infecciones, trastornos mentales, así como evidencia de afecciones respiratorias, cardiovasculares y del sistema nervioso.

En los últimos años, estos casos se han vuelto más frecuentes debido al calentamiento global, que provoca que cada vez más comunidades sufran los efectos del exceso de agua.

Las inundaciones no deben tomarse a la ligera, ya que, además de los riesgos para la salud, pueden ocasionar tragedias como ahogamiento, electrocución e hipotermia.

