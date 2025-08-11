¿Cómo sobrevivir a las lluvias intensas en tu auto?

La temporada de lluvias es una época del año en la que muchas personas permanecen en alerta, tanto peatones como conductores. El agua puede ocasionar cientos de accidentes fatales y cobrar múltiples vidas si no se toman las medidas necesarias.Uno de los mayores riesgos durante las lluvias es conducir, ya que existen factores como inundaciones, fallas en el motor y poca visibilidad que pueden provocar desastres y accidentes.Por ello, aquí te explicaremos qué hacer para prevenir daños por inundaciones y mantener tu seguridad.De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), durante esta temporada los accidentes viales aumentan entre un 15% y 20%. Sin embargo, sólo el 27% de los vehículos están asegurados, según datos de la Condusef.Cuando nos encontramos con una calle o avenida inundada, surge el dilema: ¿pasar o no pasar? La decisión es importante, porque podríamos comprometer el estado de nuestro vehículo. Aunque a veces parece indispensable cruzar, considera estos puntos antes de hacerlo.Revisa las partes más importantes del vehículo que se pueden estropear con el agua como tomas de aire, motor, escape.Si el agua cubre estas zonas, lo mejor sería no cruzar para evitar daños. Para saber si tu auto puede pasar, toma como referencia un poste, la banqueta o el nivel del agua en otros vehículos que ya estén circulandoSi decides pasar, hazlo de forma segura siguiendo estas recomendaciones:Si tu auto queda varado en el agua, evita enojarte demasiado (aunque sea difícil) y, sobre todo, no intentes encender el motor; el agua podría ser absorbida y causar daños irreparables.En su lugar:La mejor forma de protegerte a ti y a tu auto durante la temporada de lluvias es evitar las zonas inundadas y conocer las medidas de seguridad vial adecuadas. Unos minutos de precaución pueden ahorrarte miles de pesos en reparaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP