¿Qué alimentos ayudan a fortalecer la memoria?

A medida que pasan los años, algunas personas conservan su memoria y habilidades cognitivas en buen estado, mientras que otras comienzan a tener fallas desde la mediana edad.

Olvidar nombres, fechas, conversaciones o incluso ciertas habilidades puede convertirse en algo común. Las razones pueden ser muchas: desde la genética, el estilo de vida, hasta el desgaste natural del cerebro . Pero la ciencia ha encontrado que la alimentación cumple un papel central en cómo se mantiene nuestra mente con el paso del tiempo.

El cerebro, al igual que cualquier otro órgano, necesita “combustible” para funcionar. Sus tareas —recordar, concentrarse, generar nuevas conexiones y hasta controlar movimientos y emociones— dependen en gran parte de los nutrientes que recibe.

Una dieta pobre en esos nutrientes puede provocar episodios de niebla mental, pérdida de concentración y olvidos frecuentes. Por eso, los especialistas insisten en que comer bien no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente.

Especialistas advierten que una mala alimentación puede “matar de hambre” al cerebro, acelerando el deterioro. Por su parte, la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de Harvard, recuerda que el cerebro dirige casi todo en nuestro organismo, desde pensamientos y memoria hasta respiración y latidos, y que ciertos alimentos pueden fortalecerlo y hacerlo más resistente al paso de los años.

Entre los alimentos más recomendados están:

Brócoli: aporta colina, potasio, hierro y antioxidantes.

aporta colina, potasio, hierro y antioxidantes. Hígado: una de las fuentes más ricas en colina y vitaminas del grupo B.

una de las fuentes más ricas en colina y vitaminas del grupo B. Chocolate amargo (mínimo 70% cacao): rico en flavonoides que mejoran la memoria.

rico en flavonoides que mejoran la memoria. Frutos rojos: como frutillas, moras y arándanos, llenos de antioxidantes que retrasan el deterioro cognitivo.

como frutillas, moras y arándanos, llenos de antioxidantes que retrasan el deterioro cognitivo. Verduras de hoja verde: espinaca, acelga o rúcula, ricas en ácido fólico esencial para la función cerebral.

espinaca, acelga o rúcula, ricas en ácido fólico esencial para la función cerebral. Alimentos fermentados: benefician la flora intestinal y, en consecuencia, la función cognitiva.

benefician la flora intestinal y, en consecuencia, la función cognitiva. Nueces y frutos secos: grandes fuentes de omega-3, vitamina E y minerales antioxidantes.

La verdadera meta no es solo vivir más tiempo, sino hacerlo con energía, claridad mental y buena memoria. Y ahí la alimentación tiene un papel fundamental: lo que ponemos en el plato puede ser la diferencia entre un envejecimiento con vitalidad o una vejez marcada por el deterioro cognitivo.

