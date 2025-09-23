Converse lanza su colección Día de Muertos: Estos son los precios y puntos de venta

Converse presentó su nueva colección inspirada en el Día de Muertos, una edición especial que rinde homenaje a una de las tradiciones más representativas de México. Los diseños destacan por incluir bordados, ilustraciones de calaveras y detalles de flores de cempasúchil, fusionando el estilo urbano característico de la marca con símbolos tradicionales de esta festividad.

La colección Día de Muertos 2025, bajo el nombre “Vivamos nuestras tradiciones”, busca enlazar el pasado con el presente mediante íconos representativos como las calaveritas de azúcar, las veladoras y las mariposas monarca, visitantes anuales de Michoacán que en su regreso otoñal evocan que la vida y la muerte forman parte de un mismo ciclo.

La colección contempla modelos tanto para hombre como para mujer, con siluetas clásicas como Chuck Taylor All Star que además rinde homenaje a la cultura purépecha, a los artesanos y a las comunidades que mantienen viva la tradición.

CONVERSE

¿Cuáles son los precios y puntos de venta de los Converse Día de Muertos?

Se trata de una línea limitada que estará disponible en México durante la temporada previa a la celebración del Día de Muertos con tallas disponibles abarcan un rango amplio, que va aproximadamente del 22 al 30 nacional.

El calendario de distribución se llevará a cabo en distintas fases. Desde el 22 al 25 de septiembre, la colección puede adquirirse de manera exclusiva en la tienda en línea de Converse México.

A partir del 25 de septiembre, los tenis estarán disponibles en boutiques físicas de la marca y en su plataforma digital oficial.

Finalmente, desde el 29 de septiembre la colección llegará a cadenas departamentales y otros comercios en línea, ampliando así su disponibilidad en todo el país.

El precio por par será de 2 mil 399 pesos mexicanos.

Con esta propuesta, Converse reafirma su conexión con la cultura mexicana, incorporando símbolos de identidad nacional en piezas de moda urbana que destacan por su carácter exclusivo. La recomendación para los interesados es estar atentos a las primeras fechas de lanzamiento en línea, ya que los modelos más llamativos podrían agotarse en poco tiempo. A partir de finales de septiembre, quienes prefieran adquirirlos en tiendas físicas o departamentales tendrán más opciones de acceso y disponibilidad.

YC