El brócoli es un superalimento, pero son muchas las personas que lo prefieren cocido en lugar de crudo. Es en ese momento surgen las dudas: ¿Cuánto tiempo se debe hervir? O ¿Qué método conserva mejor sus propiedades?

El sitio especializado en verduras Findus ofrece respuestas claras: si se desea hervir el brócoli, debe hacerse durante 3 a 4 minutos (contados a partir de que el agua alcance el punto de ebullición) .

Superar este tiempo puede afectar tanto el sabor como el valor nutricional del vegetal . Pero, ¿por qué ocurre esto?

¿Por qué el brócoli pierde sus nutrientes al hervirlo mucho tiempo?

Siguiendo con la información de Health, es preferible optar por métodos de cocción en los que el vegetal no entre en contacto prolongado con el agua . Esto se debe a que el brócoli contiene nutrientes hidrosolubles (como la vitamina C) que pueden perderse durante la cocción.

Además, un artículo publicado por la Universidad de Warwick en Inglaterra indica que vegetales con propiedades anticancerígenas -entre ellos el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor y el repollo verde- son ricos en glucosinolatos. Dichos compuestos se metabolizan en isotiocianatos, sustancias con efectos protectores frente al cáncer.

No obstante, investigaciones realizadas por la misma universidad revelaron que métodos como la ebullición provocan una pérdida significativa de esas sustancias. Un estudio muestra que, tras 30 minutos de hervor, el brócoli pierde hasta un 77% de sus glucosinolatos; las coles de Bruselas un 58?%; la coliflor un 75?%; y el repollo verde un 65 por ciento.

¿Cuál es la mejor manera de cocinar el brócoli?

El estudio realizado por la Universidad de Warwick también analizó otros métodos de cocción, por ejemplo, la cocción al vapor (de 0 a 20 minutos), en microondas (de 0 a 3 minutos) y salteado (de 0 a 5 minutos) . Los resultados revelaron que estos tres procesos no generan una pérdida significativa en el contenido de glucosinolatos del brócoli.

El veredicto indica que es preferible cocinar al vapor o incluso en microondas, aunque se deben tener ciertas consideraciones:

Cocinar al vapor resulta más benéfico , ya que los alimentos preparados conservan niveles más altos de vitaminas y compuestos vegetales, a comparación de los métodos hervidos.

, ya que los alimentos preparados conservan niveles más altos de vitaminas y compuestos vegetales, a comparación de los métodos hervidos. Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Ingeniería de Alimentos y Tecnología del Té, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Shahjalal en Bangladesh, señala que, a excepción de las zanahorias, las verduras al vapor aumentan sus betacarotenos y conservan una mayor cantidad de antioxidantes .

. En cuanto al sabor y la textura: aunque las verduras hervidas suelen tener una consistencia blanda, el vapor también permite conservar una textura crujiente porque no se sumergen en agua .

. Finalmente, las verduras cocidas al vapor son más vibrantes en color y mantienen su sabor. Para el caso del brócoli, se recomienda cocerlo al vapor durante 5 minutos.

Si bien la elección depende del gusto de cada persona, preferir la cocción de las verduras al vapor puede ofrecer importantes beneficios tanto para la salud como para el sabor de los platillos.

