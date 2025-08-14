Jueves, 14 de Agosto 2025

Estilo |

¿Por qué es importante limpiar el parabrisas por dentro?

Es fundamental limpiar ambos lados del parabrisas, pues la parte interna también acumula polvo, grasa, humo y vapor 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El parabrisas es una de las piezas más importantes de un vehículo, ya que proporciona visibilidad al conductor. Canva

Así como cualquier artículo personal, tu automóvil es un reflejo de tu persona, por lo que mantenerlo limpio y cuidado es de vital importancia, no solo para su funcionamiento, sino también para conservar su estética.

Existen muchas personas que tratan de conservar su carro siempre impecable; sin embargo, con frecuencia solo se enfocan en la limpieza superficial y no prestan atención a otras partes pequeñas que también requieren cuidado.

El parabrisas es una de las piezas más importantes de un vehículo, ya que proporciona visibilidad al conductor y lo protege del viento, la lluvia, los insectos y cualquier otro elemento que no deba ingresar al interior del auto.

Cuando aseamos nuestros autos, normalmente priorizamos dejar esa zona libre de suciedad para no dificultar la visibilidad; sin embargo, la limpieza de esta área suele realizarse únicamente por fuera.

Aunque no lo creas, es muy importante retirar el polvo y la mugre de ambos lados del parabrisas, ya que, aunque no lo notemos, la parte interna también acumula polvo, grasa, humo y vapor. Estos elementos pueden formar una fina capa que afecte tu visibilidad al conducir.

La suciedad dispersa la luz, por lo que, en horarios donde esta es más intensa, como el amanecer o el atardecer, aumenta el riesgo de sufrir un accidente por falta de visión.

De acuerdo con especialistas, lo ideal es limpiar el parabrisas por dentro una vez al mes como mínimo. Esto puede variar dependiendo de tus hábitos, como si fumas dentro del auto o si frecuentemente conduces por zonas con tierra o humedad.

Recuerda que, más allá de que tu carro luzca estético, acciones tan simples como esta pueden marcar la diferencia en situaciones cruciales.

