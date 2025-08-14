Aunque parezca un acto inofensivo, reventar un grano o espinilla en ciertas zonas del rostro puede poner en riesgo tu salud de forma grave. Los dermatólogos y médicos advierten que existe un área conocida como el “triángulo de la muerte”, en la que manipular lesiones cutáneas podría ocasionar infecciones severas, incluso meningitis.

¿Qué es el triángulo de la muerte?

CANVA

Este triángulo imaginario abarca la zona que va desde la parte superior del puente de la nariz hasta las comisuras de los labios, incluyendo la región que rodea la boca y la nariz. La razón por la que se considera peligrosa es su conexión directa con los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro.

Las venas de esta región no poseen válvulas que detengan el flujo, por lo que una infección local puede propagarse rápidamente hacia el seno cavernoso, una estructura venosa situada en la base del cráneo. Si las bacterias llegan a este punto, pueden provocar complicaciones graves como trombosis del seno cavernoso, sepsis o meningitis.

¿Por qué reventar un grano aquí es tan riesgoso?

CANVA

Cuando exprimes una espinilla, puedes romper la barrera cutánea y permitir que las bacterias (como Staphylococcus aureus) penetren más profundamente en la piel y los vasos sanguíneos. En la zona del triángulo de la muerte, esto significa que la infección podría viajar con rapidez hacia el cerebro.

Además, la presión ejercida al intentar extraer el contenido del grano puede empujar el material infectado hacia capas más profundas, aumentando el riesgo de complicaciones.

Posibles consecuencias

Entre las afecciones que podrían desarrollarse si una infección en esta zona se propaga se encuentran:

Celulitis facial (infección de la piel y tejidos subyacentes).

Abscesos en la zona afectada.

Trombosis del seno cavernoso (coágulo de sangre en una vena cerebral).

Meningitis (inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal).

Sepsis (respuesta inflamatoria generalizada que puede poner en riesgo la vida).

Cómo prevenir el riesgo

Evita manipular o exprimir granos, especialmente en la zona del triángulo de la muerte.

Lava tu rostro con productos adecuados para tu tipo de piel.

Utiliza tratamientos tópicos recomendados por un dermatólogo para el acné o puntos negros.

Acude a un especialista si una lesión se inflama, duele o presenta pus.

Aunque para muchos pueda parecer exagerado, la recomendación médica es clara: no manipular las lesiones cutáneas en la zona que conecta directamente con el cerebro. Un grano en el triángulo de la muerte puede no solo dejar una cicatriz, sino convertirse en una emergencia médica.

BB