¿Cómo saber si el ejercicio está haciendo efecto en el cuerpo?

Si eres de las personas que disfruta hacer ejercicio, pero no sabes si está haciendo efecto en tu cuerpo, debes saber que esto no siempre es inmediato.

En realidad poco a poco comienzan a identificarse varias señales claras que indican que vas por buen camino.

Aquí te comparto los principales indicadores, según la Inteligencia Artificial.

1. Mejora en el rendimiento

Más fuerza o resistencia: Puedes levantar más peso, hacer más repeticiones o correr más tiempo/distancia.

Menor fatiga: Aguantas más sin cansarte tanto como al principio.

Mayor coordinación o técnica: Haces los movimientos con mayor fluidez y control.

2. Cambios físicos

Pérdida de grasa o aumento de masa muscular (según tu objetivo).

Mejor postura y tonificación muscular.

Ropa que te queda diferente (aunque el peso no cambie mucho).

Medidas corporales (cintura, brazos, piernas) que cambian, a veces más que el peso.

3. Sensaciones durante y después del ejercicio

Dolor muscular leve después de entrenar, especialmente si cambias el tipo o intensidad del ejercicio.

Nota: No siempre debes sentir dolor para que el ejercicio sea efectivo.

Aumento del apetito y mejor digestión.

Sudoración y sensación de esfuerzo (aunque esto varía según la persona y el tipo de ejercicio).

4. Cambios en tu salud general

Mejor sueño y más energía durante el día.

Mejor estado de ánimo (el ejercicio regula neurotransmisores como la dopamina y serotonina).

Reducción del estrés y más claridad mental.

Mejoras en indicadores de salud: presión arterial, colesterol, glucosa (si te haces chequeos).

En resumen, el ejercicio está haciendo efecto si sientes más energía, mejoras tu rendimiento, ves cambios físicos o sientes beneficios mentales/emocionales.

La clave está en la consistencia, la alimentación adecuada y el descanso suficiente.

