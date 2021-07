¿Personas vacunadas contra la COVID-19 pueden donar sangre?

Tras el avance en las campañas de inoculación contra la COVID-19, han surgido preguntas sobre el impacto que la vacuna podría tener en la donación de sangre. La población inmunizada y la que aún carece de esta protección han manifestado dudas acerca de los requisitos para donar sangre en la nueva normalidad.

En este sentido, no se tiene claro si estar vacunado es un impedimento o un requisito obligatorio para poder llevar a cabo este acto voluntario. Por tanto, Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, investigó al respecto a fin de brindar claridad en el tema.

Durante junio de 2021 publicaciones en redes sociales aseguraban, la Cruz Roja Americana prohibía la donación de sangre a los inmunizados contra la COVID-19. No obstante, diversos medios de comunicación estadounidenses catalogaron esta información como falsa.

El organismo de salud aclaró que las personas vacunadas podían donar sangre, siempre y cuando estuviesen libres de síntomas asociados a la COVID-19. En realidad, la organización detuvo las donaciones de plasma convaleciente en personas inoculadas y esto generó confusión.

De acuerdo con la Cruz Roja: “esto es para asegurar que los anticuerpos extraídos de los donantes tengan suficientes anticuerpos directamente relacionados con su respuesta inmunitaria a una infección de COVID-19 y no solo la vacuna”. Por tanto, no es recomendable que los inmunizados donen plasma convaleciente pero esto no les impide participar en colectas de sangre y plaquetas.

Lo que sucede en nuestro país

Por otro lado, en México el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) se pronunció al respecto en mayo de 2021. De acuerdo con este organismo: “no se recomienda que los donantes difieran las donaciones de sangre de rutina en función de la administración de una vacuna, incluidas las vacunas COVID-19”.

En el caso de las vacunas con ARN mensajero, vector viral replicante, vacunas de subunidades proteicas o de virus inactivados como AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax o Pfizer no es necesario el diferimento. Por otra parte, en las vacunas vivas atenuadas como Sinovac o CanSino, es necesario esperar 14 días.

De igual manera, si el donante desconoce la vacuna que le fue aplicada deberá esperar dos semanas antes de realizar el procedimiento. En caso de haber presentado efectos secundarios luego de recibir la dosis, los donantes simplemente deberán esperar a que los síntomas cedan por completo.

En el contexto del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró una campaña para promover la donación voluntaria de sangre el 13 de junio de 2021. La institución aseguró, quienes ya recibieron la vacuna o tuvieron síntomas leves de COVID-19 pueden donar sangre y plaquetas 14 días después de superar la enfermedad.

En este sentido, el IMSS instaló módulos itinerantes en Ciudad de México a fin de incrementar la donación de sangre con fines altruistas. Por tanto, los requisitos para esta acción siguen siendo prácticamente los mismos y se pueden consultar en su página web.

LA CIFRA

2 millones 604 mil 711 personas contagiadas acumula el país, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, con corte al 13 de julio.

Otra secuela de la pandemia

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana la donación de sangre disminuyó considerablemente durante la pandemia de COVID-19. Así también, Jorge Trejo director del CNTS declaró en una entrevista para El Economista: “hay zonas del país que registran una disminución de hasta 60% de los donativos voluntarios”.

De acuerdo con Trejo esto sería consecuencia de la emergencia sanitaria, pues el confinamiento dificulta a los donantes acudir a los centros que colectan sangre y plaquetas. Esta situación no es propia de México, sino que a nivel mundial se ha presentado una reducción en la donación voluntaria de sangre, debido a las instrucciones de permanecer en casa y el riesgo de contagios.

Los organismos dedicados a incentivar la donación voluntaria continúan en jornadas de promoción para la colecta de este tejido, con la esperanza de combatir la reducción que trajo consigo la pandemia.

