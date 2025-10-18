"Ofrendas aesthetic": ¿La nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

Recientemente, las tradicionales ofrendas de Día de Muertos en México han comenzado a transformarse, dando paso a una nueva tendencia: las ofrendas aesthetic.Sin perder el respeto por el significado ancestral de honrar a los difuntos, estas propuestas visuales apuestan por una estética cuidada, equilibrada y fotogénica, pensadas para "encajar" en el hogar y con lo considerado como "visualmente atractivo" en redes sociales.Con paletas de colores neutros, flores acomodadas con precisión, velas minimalistas y elementos artesanales cuidadosamente seleccionados, estas ofrendas buscan reinterpretar la tradición desde una "mirada contemporánea".Esta tendencia está abriendo un debate entre quienes celebran la creatividad y quienes defienden la esencia más pura de la festividad. ¿Se trata de una evolución cultural o de una moda efímera?Las ofrendas aesthetic o estéticas son versiones de la clásica ofrenda mexicana de Día de Muertos en las que se incorporan variaciones de los elementos tradicionales, como "papel picado" blanco o beige.Estas ofrendas dejan de lado totalmente el color y simbolismo de un altar tradicional, para ser agradables a la vista y encajar con la decoración de los hogares.Originalmente, causaron polémica en 2024, cuando la creadora de contenido y empresaria, Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, publicó su ofrenda de Día de Muertos, la cual fue criticada por "carecer de artículos y elementos populares".Dado que las ofrendas mexicanas de Día de Muertos siempre han sido explosiones de color, en las que cada elemento tiene su papel y su significado, estas nuevas propuestas minimalistas han desatado polémica y crítica, cuestionando qué tan lejos se llega en el afán de encajar con lo socialmente bello y aceptado, que incluso se abandona una de las tradiciones más trascendentales y profundas de la cultura mexicana.Esta moda, que parece predominar entre millenials y la generación Z, ha provocado fuertes críticas por parte de la sociedad, por ignorar la cultura y tradición mexicana, reemplazándola con el minimalismo en tendencia, que actualmente se ve reflejado en la ropa, la belleza y la decoración de interiores.Uno de los reproches más fuertes se basa en que estas acciones significan que se está gentrificando este ritual emblemático de la cultura mexicana.El analista de moda y tendencias Manu Castillo, mejor conocido en redes como Manu Styling, ha definido este trend como un "blanqueamiento literal y simbólico" de nuestra cultura, que refuerza las tendencias como el "old money" y "clean look", las cuales imponen estándares e ideas clasistas y eurocentristas.Asimismo, las ofrendas aesthetic se han criticado por degradar los altares a un "elemento más" de decoración de interior que se pone por moda, en lugar de ser visto como un evento anual profundamente arraigado a las creencias, tradiciones y la cultura de México, que está cargado de valor emocional, simbolismo y conexión entre la vida y la muerte.A través de redes sociales, las y los usuarios han expresado su disgusto hacia la nueva tendencia con cometarios como:"Harta estoy del blanqueamiento de TODO 'clean girl, minimalist, aesthetic' MEXICO ES MAXIMALISTA, es colores, es texturas, es sabores!"."¡Por Dios, respeto a las tradiciones! No es moda, entiendan. La ignorancia salta a la vista".*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO