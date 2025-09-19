Objeto interestelar 3I/ATLAS: ¿Qué es y cuándo se podrá observar?

El recién descubierto 3I/ATLAS se suma a la corta lista de visitantes interestelares que han atravesado nuestro Sistema Solar. Detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio de sondeo ATLAS en Chile, se trata del tercer objeto confirmado de este tipo, después de ‘Oumuamua y el cometa 2I/Borisov. De acuerdo con NASA, ESA y la mayoría de la comunidad astronómica, se trata de un cometa natural.

El hallazgo no ha estado exento de debate. Avi Loeb, físico teórico y profesor de Harvard, planteó la hipótesis de que sus características podrían corresponder a un objeto artificial, incluso de origen extraterrestre. Sin embargo, observaciones más precisas han descartado esa posibilidad: imágenes del telescopio Hubble muestran que el núcleo del 3I/ATLAS mide entre 0.6 y 5.6 kilómetros, un tamaño típico para un cometa.

Además, estudios recientes confirmaron la presencia de dióxido de carbono en su coma, indicador inequívoco de su naturaleza cometaria.

Los cálculos orbitales también descartan cualquier riesgo para la Tierra. El objeto pasará a no menos de 270 millones de kilómetros de distancia, casi el doble de la separación entre nuestro planeta y el Sol.

¿Cuándo podrá observarse?

La órbita de 3I/ATLAS, con una inclinación de apenas 5° respecto al plano de los planetas, permitirá que sea visible desde ambos hemisferios en distintos momentos:

Septiembre 2025: aparecerá en el cielo vespertino, cruzando la constelación de Libra. En el hemisferio norte podrá verse bajo en el suroeste tras la puesta del Sol; en el sur se apreciará más elevado.

Octubre 2025: quedará oculto por el resplandor solar y alcanzará su perihelio el día 29.

Finales de noviembre 2025: regresará al cielo matutino en la constelación de Virgo, con brillo estimado entre magnitud 12 y 13.

Diciembre 2025: se desplazará hacia Leo, aún visible en las madrugadas, aunque con brillo decreciente hasta perderse al alejarse definitivamente del Sistema Solar.

Con ello , 3I/ATLAS ofrece a la astronomía una nueva oportunidad de estudiar de cerca un viajero cósmico que viene de otras estrellas, confirmando que, al menos por ahora, la ciencia ficción deberá seguir esperando.

NA